محمد کاظم پورامینی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک فرا رسیدن میلاد حضرت فاطمه الزهرا (س) و تقارن این روز با سالروز آزادسازی خرمشهر گفت: گلزار شهدای سوم خرداد همزمان با سالروز آزاد سازی خرمشهر با حضور خانوادههای شهدای فتح خرمشهر، خانوادههای شهدا و ایثارگران استان، مسوولان و مردم شهیدپرور قم به بهره برداری میرسد.
وی ادامه داد: این پروژه در فضایی به وسعت هزار و ۲۰۰مترمربع زیربنا با اعتباری بالغ بر ۱۰میلیارد ریال و در سه طبقه که هر طبقه ۴۰۰ متر مربع زیر بنا دارد جهت انجام فعالیتهای فرهنگی، اجرای مراسمهای مذهبی و به نمایش گذاشتن آثار شهدا و فعالیت هیئتهای ایثارگران اختصاص دارد.
وجود مرقد شیخ محمد قولویه در جوار شهدای سوم خرداد
رئیس بنیاد شهید و امرو ایثارگران استان قم ادامه داد: پروژه گلزار سوم خرداد به دلیل قرار گرفتن در مرکز شهرو در جوار کریمه اهل بیت و بهرهمندی زایران و مجاوران از این فضای معنوی، وجود مرقد مطهر عالم جلیل القدر «شیخ محمد قولویه» محدث نامدار شیعه و ۶۰ پیکر پاک و مطهر شهدای فتح خرمشهر، از اهمیت زیادی برخوردار است.
وی با اشاره به اهداف احداث این مکان بیان داشت: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و گرامیداشت شهدای سوم خرداد یکی از مهمترین اهداف احداث این مکان بوده است.
قم - خبرگزاری مهر: همزمان با سوم خرداد ماه سالروز آزاد سازی خرمشهر، گلزار شهدای سوم خرداد قم به بهره برداری میرسد.
محمد کاظم پورامینی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک فرا رسیدن میلاد حضرت فاطمه الزهرا (س) و تقارن این روز با سالروز آزادسازی خرمشهر گفت: گلزار شهدای سوم خرداد همزمان با سالروز آزاد سازی خرمشهر با حضور خانوادههای شهدای فتح خرمشهر، خانوادههای شهدا و ایثارگران استان، مسوولان و مردم شهیدپرور قم به بهره برداری میرسد.
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