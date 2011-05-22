محمد کاظم پورامینی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک فرا رسیدن میلاد حضرت فاطمه الزهرا (س) و تقارن این روز با سالروز آزادسازی خرمشهر گفت: گلزار شهدای سوم خرداد همزمان با سالروز آزاد سازی خرمشهر با حضور خانواده‌های شهدای فتح خرمشهر، خانواده‌های شهدا و ایثارگران استان، مسوولان و مردم شهیدپرور قم به بهره برداری می‌رسد.



وی ادامه داد: این پروژه در فضایی به وسعت هزار و ۲۰۰مترمربع زیربنا با اعتباری بالغ بر ۱۰میلیارد ریال و در سه طبقه که هر طبقه ۴۰۰ متر مربع زیر بنا دارد جهت انجام فعالیت‌های فرهنگی، اجرای مراسم‌های مذهبی و به نمایش گذاشتن آثار شهدا و فعالیت هیئت‌های ایثارگران اختصاص دارد.



وجود مرقد شیخ محمد قولویه در جوار شهدای سوم خرداد



رئیس بنیاد شهید و امرو ایثارگران استان قم ادامه داد: پروژه گلزار سوم خرداد به دلیل قرار گرفتن در مرکز شهرو در جوار کریمه اهل بیت و بهره‌مندی زایران و مجاوران از این فضای معنوی، وجود مرقد مطهر عالم جلیل القدر «شیخ محمد قولویه» محدث نامدار شیعه و ۶۰ پیکر پاک و مطهر شهدای فتح خرمشهر، از اهمیت زیادی برخوردار است.



وی با اشاره به اهداف احداث این مکان بیان داشت: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و گرامیداشت شهدای سوم خرداد یکی از مهم‌ترین اهداف احداث این مکان بوده است.