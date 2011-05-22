رکود خرید و فروش خانه های کلنگی/ تاثیر شایعات طرح تفصیلی بر قیمت مسکن

به گزارش خبرنگار مهر در حالی که بازار خرید و فروش مسکن به ظاهر روزهای آرامی را می گذراند و حتی بر تعداد مبایعه نامه ها در بنگاه های املاک افزوده شده است اما در گوشه ای از بازار مسکن تغییراتی مشاهده شده و خریداران و مالکان را با سردرگمی مواجه کرده است.

در واقع این روزها با نزدیک شدن به ابلاغ طرح تفصیلی شهرداری تهران، بازار خرید و فروش مسکن کلنگی ونوساز در هاله ای از ابهام قرار گرفته است و مالکان و خریداران با احتیاط برای خرید خانه جلو می روند.

ازآنجائیکه تاکنون چندبار اعلام طرح تفصیلی شهرداری تهران که در آن چگونگی مجوزهای ساخت خانه های کلنگی مطرح می شود، به تعویق افتاده است بازار شایعات داغ شده و همین امر مالکان و سازندگان را برای دریافت مجوز ساخت و تعداد طبقات با مشکلاتی مواجه کرده است.

شنیده ها حاکی از آن است که در طرح تفصیلی سال 90 مجوز ساخت بیشتر از 3 طبقه یا 4 طبقه در برخی از محلات تهران داده نمی شود و محدودیت ساخت در برخی از مناطق ایجاد می شود که همین امر می تواند تاثیر زیادی بر قیمت خانه های کلنگی در این مناطق و آپاتمان های نوساز داشته باشد.

براساس این گزارش در یکی از محلات تهران در 2 ماه گذشته هیچ نوع معامله ای برای خانه های کلنگی انجام نشده است و از سویی خرید و فروش آپارتمان نوساز این منطقه با رونق بیشتری همراه شده است.

یکی از سازندگان خانه های کلنگی در این ارتباط به مهر گفت: این شنیده ها باعث شده که حتی افرادی که قصد ساخت خانه های خود را ندارند برای دریافت مجوز ساخت به شهرداری مراجعه کنند وجوازساخت چند طبقه را قبل از ابلاغ قانون دریافت کنند.

وی یادآور شد: حجم زیاد درخواست مجوز در شهرداری منجر به این شده که زمان دریافت مجوز تا 2 برابر افزایش یابد و خریداران خانه های کلنگی هم فعلا اقدامی برای خرید نکنند.

در همین رابطه یکی از مشاوران املاک به خبرنگار مهر، گفت: شایعات مطرح شده درخصوص طرح تفصیلی سال 90 یک بازی است که ممکن است از سوی شهرداری مطرح شده باشد تا درآمد بیشتری از صدور مجوز دریافت کند.

وی افزود: طرح این شایعات خرید و فروش خانه در چند منطقه خاص را محدود تر کرده است و حتی در این مدت حجم نیازمندی های همشهری نصف شده است، چون در چند ساله اخیر جحم ساخت وساز و خرید وفروش در برخی ازمناطق تهران به شدت افزایش یافته است.

این فعال بازار مسکن با بیان اینکه مردم براساس قیمت مسکن، قدرت خرید خود را متناسب می کنند، گفت: مسکن در تهران هر قیمتی که داشته باشد بازهم خریدار برای آن وجود دارد و خریداران حتی با متراژ کمتر هم حاضر به خرید مسکن هستند.

لیست قیمت آپارتمان در شهر تهران

گزارش خبرنگار مهر از سطح شهر حاکی از آن است که واحدی 59 متری در خیابان جمهوری ولیعصر به قیمت 105 میلیون تومان به فروش می رسد و واحدی 55 متری در شاهین شمالی، 15 ساله بی پارکینگ و یکخوابه با قیمت 85 میلیون تومان قیمت گذاری شده است.

آپارتمانی 59 متری در خیابان کمالی منطقه 11 یکخوابه، 8 ساله با انباری و بدون پارکینگ با 15 میلیون تومان وام با قیمت 69 میلیون تومان به فروش می رسد. همچنین 58 متری در خیابان اشرفی اصفهانی با آسانسور و پارکینگ متری 2 میلیون و 200 هزار تومان قیمت گذاری شده است.

در پرند خیابان آفتاب هم واحدی 62 متری با شرایط 23 میلیون نقد، 7 میلیون رهن و 18 میلیون وام به فروش می رسد.