وزارت نیرو باید در نفت ادغام شود/ واگذاری بخش آب به جهاد کشاورزی

احمد توکلی در گفتگو با مهر درباره برنامه دولت برای ادغام وزارت نفت در نیرو و توجیه اقتصادی اعمال این تغییرات ساختاری، گفت: ادغام وزارت نفت در نیرو همچون قرار دادن لیوان در استکان است.

رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه وزارت نیرو باید در وزارت نفت ادغام شود، تصریح کرد: اما دولت بر خلاف این رویه قصد ادغام وزارت نفت در نیرو را دارد.

نماینده مردم تهران در خانه ملت با یادآوری اینکه باید برای ادغام وزارت نفت و نیرو بخش آب به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شود، اظهار داشت: در آن صورت باقیمانده فعالیتهای وزارت نیرو که شامل تولید برق و انرژی می شود می تواند در وزارت نفت ادغام شود.

به گفته این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس انجام غیر از این تغییرات برای ادغام وزارت نفت و نیرو بی معنا خواهد بود.

به گزارش مهر، وزارت نفت پیشتر با انتشار بیانیه ای اعلام کرده بود: بر اساس مصوبه هیئت وزیران تاکنون صرفا کلیات ادغام دو وزارتخانه نفت و نیرو تصویب شده و جزئیات ادغام این دو وزار‌خانه هنوز نهایی نشده است.



هیئت وزیران در راستای چابک سازی دولت و به منظور اجرای تکالیف قانون برنامه پنجم توسعه، صرفا کلیات ادغام وزارت نفت و وزارت نیرو را در تاریخ چهاردهم اردیبهشت سال جاری تصویب کرده است.



آنچه تحت عنوان جزئیات ادغام وزارت نفت و نیرو در تعدادی از رسانه ها منعکس شده است در جلسه هیئت دولت در تاریخ یادشده تصویب نشده است.



درباره کم و کیف و جزئیات این ادغام مانند ساختار و تشکیلات جدید، نیروی انسانی، اختیارات، وظایف محوله و مواردی از این دست، وزارت نفت و نیرو و مراجع صالحه و ذیمدخل همکاری لازم را خواهند داشت تا تصمیم نهایی هیئت وزیران به نحو شایسته و بایسته اجرایی شود.

در همین حال حمدالله محمدنژاد معاون وزیر نفت با بیان اینکه هم اکنون 97 درصد انرژی و بخش عمده درآمد ارزی توسط صنعت نفت تامین می شود انحلال وزارت نفت را رد کرد و گفت: ادغام وزارت نفت در نیرو قطعی نیست.

این در حالی است که با تصویب هیئت وزیران، وزارت نفت با همه امکانات، ‌تجهیزات،‌ اموال منقول و غیرمنقول و نیروی انسانی و تعهدات مربوط در وزارت نیرو ادغام شود.

بر این اساس، کار گروهی متشکل از وزیر نیرو، معاونان برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تشکیل شد تا نسبت به تهیه تشکیلات جدید و تعیین تکلیف اموال، امکانات، تجهیزات، نیروی انسانی و اختیارات و وظایف جدید اقدام و نتیجه برای طی مراحل قانونی به هیئت وزیران ارائه شود.