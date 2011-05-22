مرفاوی گزینه نخست سرمربیگری تیم مس کرمان است

فتح الله نژادزمانی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان مطلب فوق در مورد اینکه گفته می شود صمد مرفاوی قصد دارد به تیم سایپا برود، گفت: من هم این شایعات را شنیده‌ام اما مرفاوی تنها گزینه و اولین مربی مدنظرمان برای هدایت تیم مس در فصل آینده لیگ برتر است.

وی ادامه داد: به علت اینکه صمد مرفاوی شناخت بهتری از تیم دارد می‌تواند برای ما بهتر از سایر مربیان باشد اما اگر وی رسما اعلام کند فصل آینده در مس نخواهد بود آن وقت با مربیان دیگر مذاکره می‌کنیم. در حال حاضر درست نیست به گزینه‌های دیگر فکر کنیم.

مدیرعامل باشگاه مس در مورد نامه مرفاوی به مسئولان این باشگاه گفت: من این نامه را خواندم و در متن آن چیزی به عنوان خداحافظی صمد از تیم مس ندیدم.

نژاد زمانی در پایان گفت: هدف ما این است که کادر فنی و استخوان بندی تیم را حفظ کنیم تا حضور قدرتمندانه‌تری در یازدهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر داشته باشیم.

تیم فوتبال مس کرمان در دهمین دوره مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور با هدایت صمد مرفاوی 52 امتیاز کسب کرد و عنوان هفتم را به خود اختصاص داد.