اخبار کوتاه ورزشی اذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، کورس بهاره سوارکاری مرند با شناخت برترین ها پایان یافت.

کورس بهاره سوارکاری شهرستان مرند به مناسبت آزاد سازی خرمشهر در منطقه روستای دیزج حسین بیگ با حضور اسبهای اصیل در هشت کورس برگزار و برترین ها معرفی شدند.

در کورس اول اسب های نژاد بومی اسب ساوالان به سوارکاری محمد رنجبران قهرمان شد و اسبهای سپر با چابکسواری یوسف اخچلو و اسراء با چابکسواری سلیمان شعبانی دوم و سوم شدند.

در کورس دوم اسب های نژاد بومی اسب ایلدرم با چابکسواری میثم تقی زاده به مقام نخست دست یافت و اسب ماجار با چابکسواری معراج دادش زاده نایب قهرمان شد و اسب ترنس با چابکسواری محمد شعبانی به مقام سومی رسید.

در کورس سوم ویژه اسبهای عرباسب معراج با چابکسواری معراج داداش زاده قهرمان شد و اسبهای وردین و کارتال با چابکسواری محمد شبانی و مقصود جهدی دوم و سوم شدند.

در کورس چهارم ویژه اسبهای دو خون سبک اسب عقاب با چابکسواری عین اله صدریان قهرمان شد واسبهای قلندر و ایلدریم با چابکسواری حبیب امیر طاهری و دادگری دوم و سوم شدند.

در کورس پنجم ویژه اسبهای دو خون سبک اسب شبنم با چابکسواری چنگیز پناهی زودتر از همه از خط پایان گذشت و قهرمان شد و اسب خوشنود با چابکسواری عین اله صدریان نایب قهرمان شد و اسب هیکل با چابکسواری علی اشکری سوم شد.

در کورس ششم ویژه اسبهای عرب، اسب ظاهر شاه با چابکسواری مقصود جهدی قهرمان شد و اسبهای رنگین مومن با چابکسواری پیمان باقری و اسب زورو با چابکسواری بهنام محمودی دوم و سوم شدند.

در کورس هفتم ویژه اسبهای دو خون تروبرد سبک اسبهای مارشال ، سرخوش و چشم آذر به چابکسواری مقصود جهدی، عین اله صدریان و حسین محمد نژاد اول تا سوم شدند.

در کورس هشتم ویژه اسبهای دو خون تروبرد سنگین اسب صدف با چابکسواری رضا حبیبی قهرمان شد و اسب پردیس با چابکسواری حسن اشرفی دوم شد و اسب اورتگاه با چابکسواری موسی محمدی به مقام سومی رسید.

در پایان این رقابتها که به همت هیئت سوارکاری استان، اداره تربیت بدنی مرند، هیئت سوارکاری و هیئت روستایی و عشایری شهرستان مرند برگزار شد به نفرات برتر هر کورس نیم سکه بهار آزادی، ربع سکه سکه پارسیان اهداء شد.

بانوی والیبالیست تبریزی به سومین مرحله اردوی تیم ملی والیبال جوانان کشور دعوت شد

از سوی کادر فنی تیم ملی والیبال بانوان جوانان کشور سودا امین برنجی به سومین مرحله اردوی تیم ملی والیبال جوانان کشور دعوت شد.

ردوی تیم ملی والیبال بانوان جوانال کشور جهت حضور در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا از 31 اردیبهشت تا 10 خرداد ماه در مجموعه ورزشی آزادی برگزار می شود.

در مرحله اول اردوی تیم ملی والیبال جوانان کشور چهار والیبالیست از آذربایجان شرقی در اردو حضور داشتند.