تصویب مجدد پروژه احیای تالاب انزلی پس از 20 سال

حسن خسته ‌بند در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پروژه احیای تالاب انزلی در ۲۲ سال پیش آغاز به کار کرد اما بعد از گذشت چند ماه متوقف شد.

وی با اعلام اینکه پروژه احیای تالاب انزلی دوباره در اواخرسال ۸۹ و اوائل سال ۹۰ آغاز شده است، اظهارداشت: این تالاب یکی از مهمترین زیستگاههای پرندگان مهاجر و محل تخمریزی بیشتر ماهیان دریای خزر است.

نماینده مردم بندرانزلی در مجلس با اشاره به اینکه ۹۵ درصد تخم ماهیان به دلیل آلودگی شدید در این تالاب از بین می ‌رود، گفت: بیشتر ماهیان دریای خزر برای تخمریزی به تالاب انزلی کوچ می کنند.

وی افزود: در پی نابود شدن اکثر تخم‌ ماهی‌ ها، میزان خروج نوزاد ماهی‌ ها از تالاب به دریا بسیار کم و در ادامه آن صیادان با کاهش صید روبرو هستند.

خسته بند تاکید کرد: مسئولان به ‌ویژه مردم استان گیلان باید با تمام توان برای حفظ و نگهداری تالاب انزلی تلاش کنند که این امر تنها با برنامه ‌ریزی جامع اجرا می ‌شود.

وی یادآورشد: تالاب انزلی از جمله غنی ترین تالاب ‌های داخلی کشور است که تنوع اکولوژیک، تغییرات فصلی و غنای حیات وحش و آبزیان از تالاب، اکوسیستم منحصر به فرد و ویژه ‌ای ساخته که آن را در لیست تالاب‌ های با ارزش بین ‌المللی قرار داده است.