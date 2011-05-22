به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست نویسندگان و منتقدان مهسا محب علی، بلقیس سلیمانی و حسن محمودی حضور می‌یابند و درباره این اثر سخن خواهند گفت.

همچنین موضوع "فرهنگ عامه در ادبیات" با پرداختن به "همه چی درس می شه" و بررسی مصداق‌ها در این مجموعه داستان مورد بحث قرار می گیرد.

آزاده محسنی علاوه بر نوشتن این مجموعه داستان، تاکنون داستان بلند "متولد ماه جغد" را به رشته تحریر در آورده است.

"چشمه کتاب" از جمله سلسله نشست‌های تخصصی معرفی و بررسی نشرهای ادبی است که با همکاری نشر چشمه هر دوهفته یکبار در فرهنگسرای ملل برگزار می شود.

علاقه‌مندان می‌توانند برای حضور در این نشست ساعت 17 به فرهنگسرای ملل به نشانی پارک قیطریه مراجعه کنند.

