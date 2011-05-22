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۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۰۳

در نشست روسای دانشگاه‌ها؛

اولویت‌های جذب هیئت علمی در سال 90 اعلام می‌شود

اولویت‌های جذب هیئت علمی در سال 90 اعلام می‌شود

روسای دانشگاه‌ها و هیئت‌های جذب هیئت علمی دانشگاه‌ها با موضوع سیاست‌ها، برنامه‌ها و اولویت‌های جذب هیئت علمی در سال 90 هفدهم خردادماه در دانشگاه شهید بهشتی گرد هم می‌آیند.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز جذب هیئت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نشستی برای تبیین سیاست‌ها و برنامه‌های وزارت علوم در ارتباط با جذب هیئت علمی 17 خرداد ماه با حضور روسای دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های وزارت علوم و روسای دانشگاه‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی در دانشگاه شهید بهشتی برگزار می‌کند.

هیئت‌های اجرایی جذب هیئت علمی دانشگاه‌ها نیز در این نشست حضور دارند و سرعت‌ بخشی به جذب هیئت علمی در سال 90، تبیین سیاست‌ها، برنامه‌ها و اولویت‌های جذب هیئت علمی در سال 90 و بررسی عملکرد جذب هیئت علمی در سال 89 از محورهای این نشست است.

کد مطلب 1317669

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