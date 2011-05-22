به گزارش خبرنگار مهر، مرکز جذب هیئت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نشستی برای تبیین سیاست‌ها و برنامه‌های وزارت علوم در ارتباط با جذب هیئت علمی 17 خرداد ماه با حضور روسای دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های وزارت علوم و روسای دانشگاه‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی در دانشگاه شهید بهشتی برگزار می‌کند.

هیئت‌های اجرایی جذب هیئت علمی دانشگاه‌ها نیز در این نشست حضور دارند و سرعت‌ بخشی به جذب هیئت علمی در سال 90، تبیین سیاست‌ها، برنامه‌ها و اولویت‌های جذب هیئت علمی در سال 90 و بررسی عملکرد جذب هیئت علمی در سال 89 از محورهای این نشست است.