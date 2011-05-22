به گزارش خبرنگار مهر، کارلوس کی‌روش در همایش مدیریت برنامه‌ریزی در فوتبال پایه ضمن بیان مطلب فوق گفت: من برای تمام فوتبال ایران آرزوی موفقیت دارم و به خاطر همین مسئله در نشست امروز شرکت کرده‌ام که اهمیت کار را نشان دهم و اعلام کنم برای همکاری بیشتر قدم بر می‌دارم.

وی اضافه کرد: در فوتبال پایه با حرف زدن برنده نمی‌شویم بلکه باید با کوشش و تلاش سخت از پنج سالگی بازیکنان را برای پرورش استعدادها با برنامه‌ریزی منسجم مورد تربیت قرار داد.

سرمربی تیم ملی با بیان اینکه فوتبال بازی ساده‌ای است و می توان با تاکتیک‌های ساده اما بزرگ به موفقیت در آن دست یافت، افزود: وقتی هدایت تیم جوانان پرتغال را برعهده گرفتم خودمان را در هر بازی سه بر صفر بازنده دیدم زیرا تفاوت‌های زیادی از لحاظ امکانات بین بازیکنان ما و بازیکنان دیگر تیم‌های اروپایی وجود داشت و ما همیشه از پیش باخته بودیم. من از همان روزها فکر می کردم چطور می‌توانم این تفکر را تغییر دهم زیرا نمی توانستم در امکانات تغییر بزرگی ایجاد کنم و باید تفکرها را عوض می کردم.

وی در این خصوص اضافه کرد: من باید فکر دیگری می کردم زیرا خسته شده بودیم از بس که در هر تورنمنتی شرکت می‌کردیم می‌باختیم و مضحکه این و آن می شدیم. ما در تورنمنت‌ها اصول جوانمردی را رعایت می‌کردیم و در عین حال تلاش داشتیم تا به عنوان قهرمانی دست یابیم.

کی‌روش با بیان اینکه "همیشه در فوتبال دوست دارم تیم‌هایم قهرمان شوند"، افزود: من بالاخره راهش را پیدا کردم و به بازیکنان گفتم همیشه حریفان‌مان بهترین هستند اما اگر آمادگی خود را از هر لحاظ بالاتر ببریم می‌توانیم، موفق شویم. ما وقتی با حریف 11 به 11 بازی می‌کنیم اگر از هر لحاظ آماده باشیم، موفق خواهیم شد.

وی ضمن یادآوری اینکه سال‌ها پیش چمدانش را برای مسافرت به کشورهای اروپایی بست، ادامه داد: به ما می‌گفتند فوتبال پایه در کشورهای هلند، آرژانتین، برزیل و آلمان پیشرفته است. ما نمی توانیم یک سیستم را به فوتبال خودمان با سرعت تزریق کنیم زیرا فرهنگ خاصی داریم و باید با کار و تلاش نه حرف زدن و توجه به واقعیت‌ها کارمان را پیش ببریم مانند کاری که در پرتغال انجام شد و با این دیدگاه توانستیم در مسابقات قهرمانی جوانان جهان در سال 1989 قهرمان شویم.

کی‌روش ادامه داد: فوتبال بازی خنده‌دار، جالب و زیباست که می تواند خطرناک هم باشد. امکان دارد تیمی مانند نیجریه سوم جهان شود و یا تیم ملی پرتغال در جام جهانی 1996 به این مقام دست یابد.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان با بیان اینکه فوتبال می تواند دروغگو هم باشد، افزود: دروغ فوتبال روزی است که شما آرژانتین را شکست دهید آن زمان نمی‌توانید بگویید بهتر از این تیم هستید. وقتی این تفکر را داشته باشید اشتباه کرده‌اید زیرا کار بزرگ نباید تنها یک بار انجام شود و باید استمرار داشته باشد.

وی افزود: وقتی در سال 89 با تیم جوانان پرتغال قهرمان شدیم فیفا از ما خواست برنامه‌های خودمان را برای رسیدن به این موفقیت ارائه کنیم ما برنامه کوتاه مدت خود را روی میز گذاشتیم که تنها چهار روز بود در حالی که برای برزیل 45 روز و عربستان 4 ماه این برنامه طول کشیده بود اما پشت این برنامه کوتاه مدت یک برنامه چهارساله قرار داشت که در 260 روز آن بازیکنان رو به پیشرفت بودند و همین مسئله باعث شد بازیکنان جدیدی را به فوتبال پرتغال معرفی کنیم.

کی‌روش با بیان اینکه فعالیت‌های آن تیم جوانان پرتغال را از زیر 13 سال شروع کردیم، افزود: "لوییز فیگو" و "روی کاستا" محصول آن تیم بودند. شما نگاه کنید فیگو زمانی که 19 سال سن داشت بیش از 60 بازی ملی انجام داده بود و دیگر برایش فرقی نداشت که روبه‌روی ایتالیا و هلند در جام جهانی جوانان قرار بگیرد یا جام جهانی بزرگسالان.

"آیا واقعا به فوتبال پایه علاقه دارید ؟"، سرمربی تیم ملی با طرح این سئوال از حاضران در همایش مدیریت و برنامه‌ریزی در فوتبال ادامه داد: من رودرروی شما می‌گویم 90 درصد کسانی که در فوتبال پایه حضور دارند فقط صحبت می‌کنند و عملی از آنها دیده نمی‌شود. این خیلی راحت است بروید با نفراتی مانند خلعتبری عکس بیندازید اما کارکردن در تیم‌های پایه سخت است که بسیاری آن را انجام نمی دهند و فقط حرف می زنند.

وی ادامه داد: من به شما اعتقاد دارم زیرا اینجا هستید و سعی می‌کنم اعتقاداتم را به شما منتقل کنم.

کی‌روش با بیان اینکه در صنعت نفت سه لوله مجزا به یک لوله تبدیل می شوند، ادامه داد: ما هم آرزو داریم موفق شویم اما برای رسیدن به موفقیت در فوتبال این سه ابزار لازم است: لوله اول مدیران فوتبال و باشگاه‌ها هستند، لوله دوم سیستم و کسانی که در آن کار می‌کنند و لوله سوم از بازیکنان و مربیان تشکیل می شود که باید این سه موضوع درکنار هم قرار گیرند تا یک تیم موفق شود. مقصد ما رسیدن به پیروزی و موفقیت نهایی است که در این راه باید با همدیگر همکاری کنیم تا به موفقیت برسیم.

وی با بیان اینکه من به عنوان سرمربی تیم ملی باید بازیکنان مناسبی برای رسیدن به موفقیت در اختیار داشته باشم، اضافه کرد: من در این راه ابتدا سه کمپ و اردو برای تیم ملی در نظر گرفته‌ام که در آن فقط به شناسایی و انتخاب بازیکنان می پردازم. بعد از انتخاب و آشنایی مرحله دوم آمادگی تیم است و در گام سوم رقابت با حریفان در دیدارهای دوستانه و رسمی است. وقتی مسابقات به پایان می‌رسد کارمان را ارزیابی می‌کنیم و به یک نتایجی می‌رسیم که از آنها برای آینده استفاده می‌کنیم. این پروسه را بارها و بارها ادامه می‌دهیم.

کی‌روش افزود: برای داشتن یک تیم ملی خوب باید بین تیم ملی و باشگاه‌ها که سازنده بازیکنان است هماهنگی ایجاد شود. اگر همه چیز ثابت باشد کجا می‌توانیم بازیکن بهتری بسازیم؟

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان افزود: برخی از کشورها خیلی ساده پاسپورت بازیکنان را عوض می‌کنند ما هم می‌توانیم چنین کاری بکنیم، باشگاه‌ها هم می توانند بازیکنان بزرگی مانند کریستین رونالدو را با پول زیاد بخرند. این راه حل خوبی است ولی ما نمی‌توانیم برای تیم ملی بازیکن بخریم.

وی با بیان اینکه در فرانسه با تمام برنامه‌ریزی‌هایی که مسئولان این کشور انجام می‌دهند بعضی وقت‌ها نفراتی مانند "پاتریس اورا" و "تیری هانری" از 12 سالگی به این کشور می‌آیند تا با تحصیلات و سبک این کشور بزرگ شوند خاطر نشان کرد: بر خلاف این اتفاقات کار ما عمل به مسئولیت‌مان به نحواحسن در فوتبال پایه است اگر بتوانیم در این بخش خوب عمل کنیم و پروسه شناخت و پرورش بازیکنان به نحو احسن صورت گیرد پیشرفت خواهیم کرد.

کی‌روش تاکید کرد: قطعا باید با کمک فدراسیون و باشگاه‌ها سیستم استعدادیابی از سنین 14، 15 و 16 سالگی و یا کمتر آغاز شود و پس از آن ما یک برنامه آماده سازی و پرورش بیشتر برای نفرات نخبه در نظر بگیریم تا آنها بتوانند رشد کنند.

سرمربی تیم ملی با اعلام اینکه یک آکادمی فوتبال خصوصی با کمک منچستر یونایتد دارد، ادامه داد: باید بین بازیکنان که فوتبال را تفریحی انجام می‌دهند و استعدادهای فوتبال فرق گذاشت و برای این استعدادها که کمتر از یک درصد هستند برنامه مخصوصی در نظر گرفت و با کار ویژه آنها را به سوی پیشرفت سوق داد.

وی بار دیگر از حاضران سئوال پرسید:"اگر 20 بازیکن معمولی و یک بازیکن عالی را در کنار هم بگذاریم چه اتفاقی می افتد؟" و گفت: یا 20 بازیکن به سطح نفر بااستعداد می‌رسند یا بازیکن با استعداد به سطح نفرات عادی تنزل می‌یابد، قطعا مورد دوم رخ می دهد. پس برای رسیدن به سطح بالا نیاز است فقط و فقط برنامه‌ریزی کنیم و با شناخت استعدادها وآماده سازی بین نفرات عادی و مستعد فرق ایجاد کنیم و شرایط پیشرفت نفرات مستعد را فراهم کنیم.

کی‌روش در پایان تصریح کرد: آنچه موفقیت‌مان را تضمین می‌کند داشتن بازیکنان خوب است و گفت اگر روی فوتبال پایه خوب کار کنیم و بازیکنان مستعدی را در اختیار مربیان با دانش قرار دهیم فوتبال قطعا پیشرفت خواهد کرد.