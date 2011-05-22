تیم فوتبال شالکه قهرمان جام حذفی آلمان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم شالکه با برتری 5 بر صفر مقابل دویسبورگ، هم به عنوان قهرمانی رقابت‌های جام حذفی آلمان دست پیدا کرد و هم جواز حضور در رقابت‌های لیگ اروپای فصل آینده را کسب کرد.

بر پایه این گزارش، گل‌های شالکه در این دیدار را خولیان دراکسلر، کلاس یان هانتلار (2 گل)، بندیکت هوئدس و مانوئل خورادو به ثمر رساندند. شالکه در رقابت‌های بوندس‌لیگا با کسب عنوان چهاردهمی به کار خود پایان داد.

رائول گونزالس که در 16 فصل نتوانست با رئال مادرید به عنوان قهرمانی رقابت‌های جام حذفی فوتبال اسپانیا دست پیدا کند با پرچم کشورش در جشن قهرمانی شالکه در رقابت‌های جام حذفی آلمان شرکت کرد.

رائول گفت: من به آلمان آمدم تا جام ببرم. بسیار خوشحالم و به کسب این جام می‌بالم. این قهرمانی باید جشن گرفته شود چرا که ما به رقابت‌های اروپایی بازگشته‌ایم.