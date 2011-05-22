سید عبدالجواد موسوی نویسنده و طنزپرداز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سومین کتاب مجموعه کتاب‌های "طنز در متون کهن فارسی" شامل گزیده طنزهای عطار نیشابوری به زودی توسط انتشارات امیر کبیر، زیر چاپ رفته و منتشر می‌شود. امیر کبیر پیش از این مجموعه کتاب‌های "سخن پارسی" را منتشر کرد که پس از اتمام چاپ آن انتشار مجموعه " طنز در متون کهن" آغاز شد.

وی افزود: دو کتاب قبلی شامل گزیده طنزهای سنایی و انوری بود. این کتاب‌ها در قطع جیبی منتشر می‌شوند. کتاب سوم مجموعه هم در همین قطع و حجمی حدود 100 صفحه چاپ خواهد شد. نیمی از کتاب مقدمه‌ای درباره عطار و آثارش است و نیم دیگر کتاب شامل اشعار طنز انتخاب شده است. طنز در آثار عطار وجود دارد ولی بیشتر حجم مطالب طنز این شاعر در کتاب مصیبت‌نامه وجود دارد که بیشتر اشعار گزیده این کتاب را تشکیل می‌دهند.

موسوی ادامه داد: کتاب دیگری هم در انتشارات سوره مهر زیر چاپ دارم که ششمین کتاب از مجموعه کتاب‌های "طنز" دفتر طنز حوزه هنری است. این مجموعه به مباحث تئوری حوزه طنز می‌پردازد و تا به حال 5 عنوان از آن منتشر شده است. جلد ششم به زنده‌یاد منوچهر احترامی و مصاحبه‌های چاپ نشده‌اش اختصاص دارد.

این طنزپرداز گفت: کتاب در حال طی مراحل فنی است و به زودی به زیر چاپ می‌رود. کتاب‌های مجموعه طنز حجیم و مفصل هستند و در قطع وزیری منتشر می‌شوند.