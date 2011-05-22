به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه، به بررسی گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد طرح اصلاح مواد 8 و 9 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی پرداختند.

در ابتدای این جلسه عبدالحسین ناصری نماینده مردم گرگان و سخنگوی کمیسیون شوراها و سیاست داخلی به دفاع از این طرح پرداخت.

ناصری گفت: برگزاری دو مرحله ای انتخابات هزینه های فراوانی را به دولت تحمیل می کند و مشارکت مردم را نیز کاهش می دهد. لذا کمیسیون شوراها با تنظیم این طرح خواستار جلوگیری از صرف هزینه های اضافی و افزایش مشارکت مردم شد.

همچنین ناصر سودانی نماینده مردم اهواز در مخالفت با این طرح گفت: در مرحله دوم برگزاری انتخابات قدرت شناخت و انتخاب مردم به واسطه رصد فعالیت های نامزدها در مرحله اول بالا می رود. لذا فضای انتخاباتی گرم تر و انتخاب مردم صحیح تر خواهد بود.

وی تاکید کرد: یک مرحله ای شدن انتخابات قدرت و اعتبار مردمی نامزدهای انتخابات را کاهش می دهد زیرا ممکن است نماینده ای با آراء کمتر از یک چهارم مردم حوزه انتخابیه وارد مجلس شود.

همچنین حسین گروسی نماینده شهریار در موافقت با این طرح برگزاری دو مرحله ای انتخابات را موجب تحمیل صرف هزینه های اضافی به دستگاه های اجرایی دانست و اظهار داشت: شهرستانهایی که مجبور به برگزاری مرحله دوم انتخابات می شوند مدتی از حضور در تصمیم گیری های کلان کشور محروم می شوند، از طرفی در صورت برگزاری دو مرحله ای انتخابات فضای دو قطبی در شهرستانها ایجاد شده و اختلافات قومی و مذهبی نمود پیدا می کند لذا با برگزاری یک مرحله ای انتخابات از بروز این مشکلات جلوگیری می کنیم.

همچنین علی کریمی فیروزجایی عضو کمیسیون آموزش در مخالفت با این طرح گفت: پیش از این برای انتخابات مجلس نمایندگان نیازمند احراز 50 درصد آراء حوزه انتخابیه خود بودند اما پس از مدتی این تعداد به یک سوم و امروز به یک چهارم کاهش پیدا کرده لذا با کاهش مجدد میزان آراء لازم نمایندگان برای حضور در مجلس شورای اسلامی فردی وارد مجلس می شود که تنها اقلیت 10 تا 15 درصدی حوزه انتخابیه اش به وی اعتماد داشته اند.

وی با تاکید بر اینکه بالندگی مجلس را نباید به خاطر هزینه های انتخاباتی از بین برد، اظهار داشت: این طرح با اصل دموکراسی و اصل حضور مردم در سرنوشت خودشان در تناقض است لذا ما خواستار رد این طرح در صحن علنی مجلس هستیم.

در ادامه بهمن محمدیاری نماینده مردم طالش در موافقت با این طرح گفت: با یک مرحله ای شدن انتخابات احتمال تقلب و خرید و فروش آراء کاهش می یابد و از تقلب و تخلف گسترده نامزدهای انتخاباتی به واسطه مشارکت بیشتر مردم کاسته می شود.

همچنین مهدی سنایی نماینده مردم نهاوند در مخالفت با طرح کمیسیون شوراها اظهار داشت: دو سیستم انتخاباتی در جهان وجود دارد که اولی بر کسب آراء مطلق مبتنی بوده و سیستم دوم بر کسب اکثریت نسبی تاکید دارد. در گذشته در انتخابات مجلس شورای اسلامی کسب اکثریت مطلق ملاک بود اما پس از مدتی احراز اکثریت نسبی ملاک قرار داده شد. لذا امروز با حداقلی کردن این اکثریت سیستم انتخاباتی کشور معیوب می شود.

وی تصریح کرد: در سیستم های انتخاباتی دنیا سقف حداقلی برای مشارکت مردم وجود دارد، لذا ما نباید با تصویب این طرح مردم سالاری دینی را به بهانه ایجاد اختلافات در شهرستانها و صرف هزینه محدود کنیم.

در ادامه مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود گفت: آمار مشارکت مردم در مرحله دوم انتخابات به شدت کاهش می یابد و صرف هزینه های گزاف دستگاه های جرایی را دچار مشکلات فراوان می کند لذا ما موافق با تصویب این طرح می باشیم.

در ادامه سید صولت مرتضوی معاون سیاسی وزارت کشور در مخالفت با این طرح گفت: مجلس عصاره فضائل ملت و در راس امور است و باید از پشتیبانی حداکثری مردم برخوردار باشد. لذا هزینه های انتخاباتی در واقع سرمایه نظام جمهوری اسلامی است.

وی افزود: نظام جمهوری اسلامی همواره مشارکت مردمی را به رخ جهانیان کشیده است لذا با تصویب این طرح نباید مشارکت مردمی را کاهش دهیم.

مرتضوی گفت: در مرحله دوم انتخابات در شهرستانها مشارکت مردم افزایش می یابد و تنها در تهران است که این مشارکت کاهش می یابد، لذا وزارت کشور در صدد بررسی و تنظیم طرح و سازوکارهایی برای افزایش مشارکت مردم تهران در مرحله دوم انتخابات است.

وی با تاکید بر اینکه این طرح به شدت مشارکت مردم را کاهش می دهد، اظهار داشت: با تصویب این طرح دایره رقابت ها محدود شده و مشارکت مردم کاهش می یابد.

معاون سیاسی وزیر کشور افزود: آمار تطبیقی از دور دوم تا مجلس هشتم نمایانگر این موضوع است که با تغییر قانون و کاهش شرط مشارکت مردم از 50 درصد به یک سوم و یک چهارم مشارکت مردمی کاهش یافته است.

وی تاکید کرد: مجلس مقتدر باید به پشتیبانی ملت متکی باشد لذا اگر نماینده ای از مجموع 100 هزار نفر مردم حوزه انتخابیه اش با رای 10 هزار نفر به مجلس بیاید از پشتیبانی اقلیت برخوردار است.

در ادامه عبدالحسین ناصری سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی به دفاع از این طرح پرداخت و گفت حفظ امنیت انتخابات، کاهش اختلافات قومی و قبیله ای، کاهش هزینه های انتخابات، جلوگیری از خرید و فروش آرا و افزایش مشارکت مردم دلایل حمایت کمیسیون شوراها از این طرح است.

تصویب این طرح نیازمند رای بیش از نیمی از نمایندگان بود اما با 110 رای موافق، 85 رای مخالف، 16 رای ممتنع از 221 نماینده حاضر در مجلس رد شد.