انحرافات فکری از هر سلاحی مخرب تر است

حجت الاسلام سیدرضا سجادی در گفتگو با خبرنگار مهر در چناران اظهارداشت: انحرافات فکری جریان خزنده ای است که در ابتدا با رگه های ضعیف در سطح جامعه خود را نشان می دهد و به مرور زمان همچون سلول های سرطانی در سطح جامعه گسترش پیدا می کند.

وی افزود: جریان های که در کشور ظهور و بروز می کنند باید بررسی کرد که تبدیل به فتنه نشود.

وی ادامه داد: در طول سال ها شاهد بودیم که هرگاه رگه های انحراف در بدنه انقلاب بخواهد فعالیت خود را شروع کند چشمان تیزبین و طبیب گونه رهبر انقلاب آن را رصد می کند.

امام جمعه گلبهار به سخن رهبری اشاره کرد و بیان داشت: رهبری فرموده است که تا من زنده ام نخواهم گذاشت، حرکت ملت منحرف شود و این سخن اتمام حجت بر همگان است.

حجت الاسلام سجادی گفت: مردم با بصیرت هر جریانی را که بخواهد در مقابل مقدسات و مبانی اعتقادی و ارزشی دینی بایستد با تمام قوت در برابرش خواهند ایستاد.

وی همچنین به سوم خرداد اشاره کرد و افزود: جمله امام که خرمشهر را خدا آزاد کرد حاکی از آنست که مبادا غرور و تکبر به سرغ گروهی بیاید و در اوج موفقیت ها انسان ها نباید خودشان را گم کنند.