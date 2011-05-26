عذرخواهی انجمن موسیقی از گروه خورشید

به گزارش خبرنگار مهر، تب و تاب برگزاری هفتمین جشنواره موسیقی نواحی به دبیری جهانگیر نصری اشرفی که از مهمترین رویدادهای موسیقایی هفته پایانی اردیبهشت ماه بود به پایان نرسیده بود که خبرهایی از حضور گروه های مختلف برای برگزار کردن کنسرت منتشر شد.

همزمان با برگزاری جشنواره موسیقی نواحی ، جشنواره دیگری با عنوان دومین جشنواره گروه نوازی دانشجویان سراسر کشور در حوزه هنری برگزار شد که به دلیل همزمانی این دو رویداد و البته وجود ضعف اطلاع رسانی جشنواره،آنگونه که باید اخبار و ابعاد این جشنواره ارزشمند جلوه نکرد .

- از جشنواره موسیقی نواحی و جشنواره گروه نوازی دانشجویان سراسر کشور که بگذریم، یکی از مهمترین رویدادهای موسیقی در هفته گذشته برگزیده شدن موزه موسیقی از سوی موسسه ایکوم ( کمیته ملی موزه های ایران ) به دلیل مجموعه فعالیتهای ارزشمند آن در سال گذشته و اهدای لوح تقدیر به این موزه بود.

- و اما خبر داغ هفته اینکه مجید درخشانی سرپرست گروه موسیقی "خورشید" در نشست خبری که به مناسبت برگزاری این کنسرت برگزار شد در میان جمع خبرنگاران گفت که توقف فعالیت های گروه موسیقی خورشید به علت خلف وعده برخی از مسئولان بوده است و در این راستا به طور مستقیم از انجمن موسیقی نام برد ...؛ البته اینکه این خلف وعده ها موجب توقف فعالیتهای این گروه شده باشد تا حدی اغراق آمیز به نظر می رسد.

- انجمن موسیقی در واکنش به این گلایه در سایت خبری خود با قبول مشکل به وجود آمده در بخش مالی انجمن موسیقی چنین نوشته است:"... انجمن موسیقی ایران از استاد مجید درخشانی و اعضای محترم گروه خورشید برای این قصور عذرخواهی می‌کند و آمادگی خود را برای پرداخت این مطالبه در اسرع وقت اعلام می‌دارد" .

- کنسرت گروه موسیقی همنوازان حصار هفته گذشته بی سرو صدا در نیشابور برگزار شد وقرار است این گروه در 8 و 9 خرداد در اصفهان به روی صحنه بروند.

- کنسرت گروه موسیقی دستان با آواز سالارعقیلی یکی ازاخباری بود که طی هفته گذشته منتشر شد اما چرایی غیبت حسین بهروزی نیا نوازنده عود که سالها با این گروه همکاری کرده است وجایگزینی شهرام غلامی به جای او شایعه اختلاف در این گروه را دامن زد ؛ حمید متبسم نوازنده تار گروه دستان در پاسخ به دلیل این جدایی گفت که آقای بهروزی نیا به دلایل شخصی خود نتوانست در این اجرا حضور داشته باشد و این عدم حضور به معنای قهر و یا قطع همکاری نیست.

- خبر دیگر اینکه در هفته گذشته با خبر شدیم که سازمان بهشت زهرا بعد از سالها ارائه خدمات رایگان به هنرمندان، برای پذیرش در قطعه هنرمندان مبلغ چهل میلیون ریال اخذ می کند و در این راستا عبدی مسئول پذیرش سازمان بهشت زهرا در گفتگو با خبرنگار مهر خبر دریافت وجه چهار میلیون تومانی برای هنرمندان راتایید کرد و گفت که تا کنون این هزینه را جایی پرداخت می کرد اما اخیرا دیگر پرداخت نمی کند و به ما گفته اند که از بازماندگان متوفی دریافت کنیم؛ بعد از انتشار این خبر و با پیگیری هیئت مدیره خانه موسیقی دکتر ایازی(معاونت اجتماعی شهرداری تهران) اعلام کرد همانند گذشته هیچ هزینه ای بابت دفن عزیزان هنرمند در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) دریافت نمی شود.

- خبر آخر اینکه نخستین جشنواره وبلاگ و سایت های موسیقی در تیرماه سال جاری به همت خانه موسیقی و معاونت فرهنگی شهرداری تهران برگزار می شود. سایت ویژه ای برای این جشنواره راه اندازی شده است.