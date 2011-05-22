آلمان و کره برندگان جایزه اصلی بخش نوعی نگاه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، به نقل از ورایتی دو فیلم "مانده در راه" ساخته آندریاس درسن و "آری رانگ" به کارگردانی کیم کی دوک به طور مشترک برنده جایزه بخش نوعی نگاه کن شدند.



فیلم "النا" اثر آندری زویاگینتسف روس نیز برنده جایزه ویژه هیئت داوران این بخش شد. در پایان نمایش فیلم های بخش جنبی اما پر اهمیت نوعی نگاه جشنواره کن، امیر کاستاریکا فیلمساز اهل بوسنی و رئیس هیئت داوران این بخش تصمیم گرفت جایزه بهترین فیلم بخش نوعی نگاه امسال را به دو فیلم به طور مشترک اهدا کند.



"مانده در راه" درسن نگاهی ناتورالیستی به چند ماه آخر زندگی یک مرد بیمار و همسرش که می‌کوشد با واقعیت کنار بیاید می‌اندازد. اغلب منتقدانی که این فیلم را دیده‌اند لب به ستایش از آن گشوده‌اند. میلان پشل واشتفی کونرت دو نابازیگری که نقش های اصلی "مانده در راه" را بر عهده داشته اند با تکیه بر بداهه پردازی‌های خود نظر منتقدان را جلب کرده اند.نقش های فرعی فیلم را هم نابازیگرانی که اغلب بیمارانی در شرف مرگند بازی کرده‌اند.



فیلم مستند/ داستانی "آریرانگ" ساخته کیم کی دوک کره‌ای چند ماه از زندگی فیلمساز را که پس از وقوع حادثه‌ای سر صحنه فیلم آخرش، دچار افسردگی شده و گوشه گرفته را به تصویر می‌کشد. فیلم "النا" ساخته آندری زویاگینتسف هم روایتی از فروپاشی یک خانواده بزرگ در روسیه امروز را ارائه می‌دهد.



تیری فرمو مدیر جشنواره کن پس از اعلام جوایز برندگان بخش نوعی نگاه گفت: این بخش از جشنواره تقریبا به تمامی اهدافی که برای آن در نظر داشتم دست یافته است که سبکی متفاوت از فیلم‌های بخش مسابقه رابه نمایش در می‌آورد. وی افزود: بخش نوعی نگاه مثل لیگ دسته دوم فوتبال نیست بلکه فیلم‌هایی کاملا متفاوت از بخش مسابقه را به نمایش می‌گذارد.

