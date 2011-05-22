فعال زن سعودی بدلیل رانندگی بازداشت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، "منال الشریف" فعال زن سعودی که دختری پنج ماهه دارد در گفتگو با سی ان ان اظهار داشت: با وجود اینکه قانونی ویژه در زمینه ممنوعیت رانندگی بانوان در عربستان وجود ندارد اما وی در حین رانندگی بازداشت شده است.

منال الشریف با اشاره به اینکه در نهایت روز گذشته آزاد شده است، افزود: من یکی از فعالان سعودی در زمینه رفع ممنوعیت رانندگی زنان هستم و اخیرا در حین رانندگی در شهر الخبر توسط نیروهای پلیس دستگیر شده و 6 ساعت تمام بازداشت بودم.

وی افزود: نیروهای پلیس مرا مجبور به امضای تعهدنامه ای کردند که دیگر هرگز رانندگی نکنم.

خاطرنشان می شود رانندگی زنان در عربستان سعودی از گذشته های دور به موجب قوانین نانوشته ممنوع شده است و تلاشها در زمینه رفع این محرومیت تاکنون تاثیرگذار نبوده است.

این در حالی است که "ملک عبدالله" پادشاه عربستان اخیرا با صدور تصمیماتی دست به عزل و نصبهای گسترده در این کشور زد که گفته می شود به علت نگرانیهای فزاینده وی از احتمال وقوع قیام و خیزش مردمی صورت گرفته است.