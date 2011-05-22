ارائه شناسنامه بیولوژی افراد/ تولید محصولات دارویی بیولوژیکی با برندایرانی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر صاحبقدم لطفی امروز یکشنبه در مراسم افتتاحیه مرکز ملی موش تراریخت با ارائه گزارشی از تحولات بیوتکنولوژی در کشور افزود: در سال 2010 بیش از یکصد فرآورده حاصل از فناوری بیوتکنولوژی تولید شد که این محصولات حاصل تلاش پژوهشگاه‌ها و 140 شرکت خصوصی فعال در حوزه بیوتکنولوژی است.

رئیس پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری با بیان اینکه 80 انستیتوی دولتی، خصوصی و نیمه دولتی در حوزه بیوتکنولوژی فعال هستند، اظهار داشت: این تعداد تا سال 2015 باید به 100 انستیتوی تحقیقاتی برسد.

وی با تاکید بر اینکه تا کنون یک میلیارد دلار محصولات بیوتکنولوژی در کشور به فروش رفته است، خاطرنشان کرد: این میزان باید تا افق چشم انداز به سه میلیارد دلار بالغ شود ضمن آنکه تعداد دانشجویان کشور در حوزه تکنولوژی از 1700 نفر به 4 هزار نفر افزایش یابد.

لطفی تعداد دانشمندان فعال در این حوزه را 2 هزار نفر ذکر کرد و ادامه داد: مستندات علمی کشور در سال 2000 در میان کشورهای آسیای جنوب شرقی رتبه 2 بوده است که قرار است این رتبه به رتبه اول ارتقاء یابد.

دکتر لطفی همچنین به دستاوردهای محققان این پژوهشگاه اشاره کرد و یادآور شد: فعالیت‌های پژوهشی محققان این پژوهشگاه در حوزه کشاورزی، سلولهای بنیادی، پزشکی، تجهیزات مورد نیاز در حوزه بیوتکنولوژی است که دانشمندان کشور در 4 حوزه پزشکی و بهداشتی، کشاورزی و مواد غذایی، صنعت و محیط زیست و همچنین دریایی و دامپزشکی دستاوردهای خود را اجرایی می‌کنند.

وی همچنین تولید 15 واکسن انسانی و دامی، کیت‌های تشخیصی و سلول درمانی را از جمله دستاوردهای این پژوهشگاه نام برد و گفت: در حال حاضر محققان این پژوهشگاه موفق به ارایه شناسنامه بیولوژی افراد که حاوی اطلاعات ژنتیکی اشخاص است شده اند ضمن اینکه محصولات بیولوژیکی در زمینه دارو با برند ایرانی در بازارهای کشور و بین‌المللی ارایه شده است.

رئیس پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری تولید حشره کش‌ها، علف کش‌ها و کودهای زیستی را از دیگر دستاوردهای این پژوهشگاه نام برد و یادآور شد: ‌در گذشته مینی کیودرهای (ریزغده) از خارج وارد می‌شد که امروزه محققان کشور با دستیابی به دانش فنی آن در کشور علاوه بر تامین نیازهای کشور به خارج نیز صادر می‌شود.

لطفی همچنین تولید واکسن‌های دامی، کیت‌های تشخیصی، مونوکلونول‌های آنتی بادی را از دستاوردهای محققان این پژوهشگاه در حوزه دامپزشکی و آبزیان نام برد و اضافه کرد: علاوه بر آن دانش فنی فرمانتونهای هزار لیتر، انواع ویوراکتورها و برخی تجهیزات بیوتکنولوژی از دیگر محصولات علمی این پژوهشگاه در حوزه صنعت می‌باشد که برخی از آنها به مرحله تولید رسیده است.