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۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۲۶

کشورهای شرق آسیا در زمینه امنیت هسته ای همکاری خود را توسعه می دهد

کشورهای شرق آسیا در زمینه امنیت هسته ای همکاری خود را توسعه می دهد

رهبران ژاپن، کره جنوبی و چین توافق کردند تا در زمین امنیت هسته ای همکاری خود را توسعه دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه وال استریت ژورنال، "نائوتو کان" نخست وزیر ژاپن، "ون جیابائو" نخست وزیر چین و "لی میون باک" رئیس جمهوری کره جنوبی وعده دادند تا همکاری های خود در زمینه امنیت هسته ای و آمادگی برای مقابله با فجایع را افزایش دهند.

این رهبران همچنین بر اهمیت انرژی هسته ای پس از واقعه نیروگاه فوکوشیما تاکید کرده و خواستار توسعه انرژی هسته ای علیرغم خطراتی که برای نیروگاه دائیچی در ژاپن بوجود آمد شدند.

در بیانیه ای که سه رهبر پس از نشست خود منتشر کردند آمده است: بلایای طبیعی می تواند بطور جدی امنیت انرژی هسته ای را تهدید کند و سه کشور همکاری بین متخصصان امنیت هسته ای را افزایش خواهند داد.

ژاپن متعهد شده اطلاعات شفافی را در خصوص راکتور نیروگاه هسته ای فوکوشیما فراهم آورد و چین و کره جنوبی نیز بر حمایت از تلاش های ژاپن برای حل این بحران تاکید کردند.

آنها همچنین بر بکار گیری تجربه ژاپن در مقابله با این بحران تاکید کرده و خواستار همکاری در زمینه انرژی تجدید پذیر و مؤثر شدند و از نقش رهبری آژانس بین المللی انرژی اتمی در زمینه امنیت انرژی هسته ای نیز حمایت کردند.

کد مطلب 1317693

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