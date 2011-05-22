به گزارش خبرگزاری مهر، ویژه برنامه "شهر خدا" به نقل خاطرات ماندگار رزمندگان ارتش، سپاه و بسیج در عملیات آزادسازی خرمشهر و عملیات بیتالمقدس و همچنین به بررسی نقش زنان در هشت سال دفاع مقدس میپردازد. این برنامه در پنج قسمت پنج دقیقهای از تولیدات گروه معارف است.
برنامه "معجزه ایمان" با ساختار مستند آرشیوی، روایت چگونگی از دست رفتن خرمشهر و چگونگی باز پسگیری آن با استفاده از تصاویر مربوط به همان ایام و مصاحبه با فرماندهان وقت دفاع مقدس را به تصویر میکشد. این برنامه به مدت 15 دقیقه سوم خرداد از گروه سیاسی به تهیه کنندگی سید حسین سبطی پخش میشود.
ویژه برنامه "کوثر" اختصاص دارد به تبیین فضایل حضرت زهرا سلام الله علیها در ابعاد مختلف سیاسی اجتماعی و شخصی. این برنامه در پنج قسمت از گروه فرهنگ ومعارف پخش میشود.
برنامه "روح خدا" به ذکر خاطراتی ماندگار از زندگی حضرت امام خمینی (ره) با موضوعهای همسرداری، تربیت فرزند و زن در اندیشه حضرت امام (ره) در پنج قسمت پنج دقیقهای میپردازد. این برنامه در گروه فرهنگ ومعارف ساخته شده است.
همچنین در روز ولادت حضرت زهرا (س)، امام خمینی(ره) و سالروز آزاد سازی خرمشهر در برنامههای سلام تهران، تهران 20 ، به خانه بر میگردیم، در استان، در شهر، وقتمون کمه و... که از گروه اجتماعی پخش میشوند به این مسئله پرداخت میشود.
برنامه "تهران 20" روز آزاد سازی خرمشهر از باغ موزه پخش میشود.
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