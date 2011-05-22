120 میلیارد ریال برای رفع مشکلات کارخانجات بحرانی گیلان اختصاص یافت

مهدی سعادتی در گفتگو با خبرنگار مهر بر لزوم تشکیل تیمی برای بررسی وضعیت کارخانجات دارای مشکلات مالی گیلان تاکید کرد.

وی با بیان اینکه معیارهمه در امور مختلف باید رهنمودهای شخص رهبر معظم انقلاب اسلامی باشد، اظهارداشت: علت اصلی موفقیت های دولت تبعیت از فرامین رهبر معظم انقلاب است.

استاندار گیلان با بیان اینکه همه باید گوش به فرمان ولایت فقیه باشند، گفت: مسئولان باید در سال جهاد اقتصادی با برنامه ریزی مدون روحیه کار و تلاش و پیروی مطلق از ولایت فقیه به دنبال خدمتگزاری مردم باشند.

وی با اشاره به اهمیت رسیدن به نهضت ایجاد اشتغال اظهارداشت: دولت امسال برای اشتغالزایی 70 هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته است که با جذب این منابع در استان و با احساس مسئولیت و تکلیف شرعی می توان کارآفرینی خوبی ایجاد کرد.

سعادتی همچنین افزود: برای اینکه در اجرای طرح های عمرانی و پیشرفت و آبادانی گیلان بیشتر از گذشته موفق باشیم بخشی از اختیارات مدیران کل و استاندار به فرمانداران تفویض می شود.



وی در ادامه به مسائل و مشکلات شهر رشت نیز اشاره کرد و گفت: عدم استقرار ادارات مختلف در رشت قابل پذیریش نیست.



استاندار گیلان خاطرنشان کرد: بودجه شهرستان رشت به عنوان مرکز استان که یک سوم جمعیت گیلان بصورت ثابت در آن زندگی می کنند نیز باید افزایش یابد.



وی از توجه ویژه به بخش های محروم گیلان و رشت خبرداد و گفت: برای محرومیت زدایی از مناطق مختلف گیلان از خدمات قرارگاه سازندگی کوثر که سال گذشته 180 میلیارد ریال در بخش های محروم استان طرح عمرانی اجرا کرد، استفاده خواهد شد.



سعادتی همچنین از افزایش طرح های دریایی شهرستان رشت بدلیل گردشگرپذیر بودن این شهرستان خبر داد.