تندیس مرحوم طبسی در تربت حیدریه پرده برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سید جواد موسوی پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری به خبرنگاران اظهار داشت: رباط طبسی که یکی از آثار بجا مانده از دوره قاجاریه است، که توسط تاجر معروفی از طبس به نام حاج محمد ابراهیم طبسی در این شهر بنا شده است.

وی افزود: رباط طبسی در کنار مجموعه عظیم مزار قطب الدین حیدر واقع شده که جزو بناهای دو ایوانی محسوب شده و شامل فضای ورودی هشتی، تعدادی حجره و انبار است.

رئیس اداره امور فرهنگی و اجتماعی اداره کل میراث فرهنگی خراسان رضوی گفت: این مجموعه در زمستان سال 85 به صورت موزه مردم شناسی ساماندهی شد که در آن بازدید کنندگان با آداب و رسوم مردم تربت حیدریه فنون و مشاغل بومی، هنرهای سنتی و صنایع دستی آشنا می شوند.

رجایی گفت: این تندیس با اعتباری بالغ بر 60 میلیون ریال ساخته شده و در محل این مجموعه نصب شده است.

