برگزاری مسابقه " نجات تخم مرغ " در دانشگاه تبریز

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، این مسابقه از پیش از ظهر یکشنبه آغاز شده و تا فردا ادامه دارد و هدف از برگزاری این مسابقه ساخت سازه هایی است که بتواند انسان را در ارسال و پرتاب کاوشگرها به سیاره های دیگر یاری کند.

در این مسابقه هر تیم یک تخم مرغ را در دستگاه طراحی شده قرار داده و آن را از ارتفاع مورد نظر به سمت پایین پرتاب و یا رها می کنند که موفقیت در آن، سالم ماندن تخم مرغ است.

160 دانشجو در قالب 60 گروه به مدت دو روز به رقابت می پردازند که در مرحله اول تمام گروههایی که موفق به فرود آوردن سالم تخم مرغ شوند، مجاز به شرکت در مرحلع دوم مسابقه هستند.

در مرحله دوم این مسابقه برای هر گروه بر حسب میزان موفقیت سازه های طراحی شده توسط گروه، امتیاز تعلق خواهد گرفت و در آخر معیار انمتخاب گروههای برتر امتیاز کسب شده توسط گروه است.

می زان سالم ماندن تخم مرغ عدم ایجاد ترک خوردگی ناشی از فرود در تخم مرغ و ...، میزان خلاقیت طراحی و دقت فرود از جمله نحوه امتیاز دهی این مسابقه اعلام شده است.

این مسابقه از سوی انجمن علمی دانشجویی مهندسی مکانیک این دانشگاه برپا شده و تا روز دوشنبه ادامه دارد.