برپایی 24 شب مراسم در جشنواره افتتاح بوستان ولایت

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر خوراکیان با اعلام این مطلب گفت: در پی دستور رهبر معظم انقلاب مبنی بر افتتاح بوستان ولایت تا 3 خرداد در منطقه قلعه مرغی، به همت تلاشگران مجموعه شهرداری تهران، این بوستان در سالروز آزادسازی خرمشهر طی مراسمی افتتاح می شود و 24 شب مراسم به همین مناسبت به همت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در این بوستان برپا خواهد شد.



خوراکیان با اشاره به اجرای برنامه میدانی و برپایی غرفه های متعدد یادآور شد: علاوه بر برگزاری ویژه برنامه افتتاحیه با حضور مسئولین کشوری و لشگری و شهردار تهران در روز 3 خرداد، از 4 تا 26 خرداد مصادف با سالروز ولادت باسعادت حضرت امیرالمومنین علیه السلام، با برپایی غرفه های متعدد و اجرای برنامه، جشنواره افتتاح بوستان ولایت پی گرفته می شود.



برگزاری ویژه برنامه برای کودکان، نخستین برنامه ای است که خوراکیان به آن اشاره کرد و افزود: هر روز، از ساعت 18 تا اذان مغرب، ویژه برنامه شاد و متنوع کودک و نوجوان برای این عزیزان اجرا می شود که نه روز از این مراسم با حضور گروه رنگین کمان خواهد بود.



رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران داد: هرشب نیز پس از اذان مغرب تا ساعت 22:30، ویژه برنامه بزرگسالان با حضور هنرمندان سرشناس، ورزشکاران، چهره های فرهیخته جنوب تهران و نیز با اجرای برنامه های شاد هنری و پخش کلیپ با مشارکت شبکه 3سیما پی گرفته خواهد شد.



برپایی غرفه های فرهنگی هنری در محوطه بوستان ولایت هم از دیگر برنامه های جشنواره افتتاح این بوستان است که رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به آنها اشاره کرد: خیابان هنر با حضور 150 هنرمند خوشنویس، نقاش، طراح، گلیم باف، بازیگرو... میزبان شهروندان تهرانی است.



برپایی کلبه کودکان، شامل قرآن بخوانید جایزه بگیرید، اوریگامی، سرگرمی و...، غرفه های فرهنگی هنری شامل موسیقی آیینی، پایگاه های مشاوره، عکاسی به سبک تهران قدیم، استقرار وسایل حمل و نقل عمومی مثل تاکسی، اتوبوس و هواپیمای قدیمی برای گرفتن عکس یادگاری از دیگر برنامه هایی است که درجشنواره افتتاح بوستان ولایت برگزار می شود.



بوستان ولایت، مجموعه 300 هکتاری در انتهای بزرگراه نواب، پادگان سابق هوایی قلعه مرغی است که با غرس دو اصله نهال در 17 اسفند سال گذشته توسط رهبر معظم انقلاب، عملیات احداث آن آغاز شد.