علت عدم انتشار تصویر جنازه اسامه/ بن لادن خودش را منفجر کرده بود

به گزارش خبرگزاری مهر، "ولی الرحمن محسود" معاون سرکرده طالبان پاکستان اخیرا در اظهاراتی که نسخه ای از آن به العربیه رسیده است، اظهار داشت: بن لادن قبل از اینکه نیروهای آمریکایی بتوانند دستگیرش کنند با کمربندی انفجاری خود را منفجر کرده بود.

وی تاکید کرد: من مطمئنم که این مسئله علت عدم انتشار تصویری از جنازه بن لادن توسط آمریکاییها تاکنون بوده است. بر اساس اطلاعاتی که ما در اختیار داریم و آن را محتمل می دانیم در حین عملیات اخیر نیروهای آمریکایی بن لادن کمربندی انفجاری بر تن داشته است که با استفاده از آن خود را منفجر کرده است.

محسود خاطرنشان کرد: از جسد بن لادن چیزی جز چند تکه از عضای بدنش باقی نمانده و به همین علت آمریکاییها تاکنون نتوانسته اند از وی تصویری منتشر کنند.