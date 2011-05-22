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۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۳۷

یک مقام طالبان فاش کرد:

علت عدم انتشار تصویر جنازه اسامه/ بن لادن خودش را منفجر کرده بود

علت عدم انتشار تصویر جنازه اسامه/ بن لادن خودش را منفجر کرده بود

سرکرده طالبان پاکستان در اظهاراتی که شاید با واکنشهای متعددی روبرو شود، تاکید کرد: علت این مسئله که آمریکا نمی تواند تصویری از جنازه بن لادن منتشر کند این است که جسد وی تکه تکه شده و هیچ چیزی از آن باقی نمانده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، "ولی الرحمن محسود" معاون سرکرده طالبان پاکستان اخیرا در اظهاراتی که نسخه ای از آن به العربیه رسیده است، اظهار داشت: بن لادن قبل از اینکه نیروهای آمریکایی بتوانند دستگیرش کنند با کمربندی انفجاری خود را منفجر کرده بود.

وی تاکید کرد: من مطمئنم که این مسئله علت عدم انتشار تصویری از جنازه بن لادن توسط آمریکاییها تاکنون بوده است. بر اساس اطلاعاتی که ما در اختیار داریم و آن را محتمل می دانیم در حین عملیات اخیر نیروهای آمریکایی بن لادن کمربندی انفجاری بر تن داشته است که با استفاده از آن خود را منفجر کرده است.

محسود خاطرنشان کرد: از جسد بن لادن چیزی جز چند تکه از عضای بدنش باقی نمانده و به همین علت آمریکاییها تاکنون نتوانسته اند از وی تصویری منتشر کنند.

کد مطلب 1317700

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