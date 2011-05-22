بازدید وزیر برق سوریه و هیئت همراه از نیروگاه جندر

به گزارش خبرگزاری مهر، بازدید از سمت برج خنک‌کن آغاز شد و پس از ارائه توضیحاتی از سوی مدیر پروژه مپنا در خصوص مشخصات برج و زمان اتمام پوسته برج، مدعوین به سمت سالن بخار و گاز حرکت کردند.

همچنین مدعوین پس از بازدید از سالن گاز و با ارائه توضیحات لازم در زمینه تاریخهای سنکرون واحدهای گازی و اقدامات انجام شده در بخشهای مکانیک و الکتریک، در نشستی در سالن کنفرانس مپنا حضور یافتند.

در عین حال، مدعوین ضمن ابراز رضایت و خوشحالی از حجم کار انجام شده در سایت نیروگاه جندر، از ساختمان احداث شده برای PEEGT بازدید کردند .

در این نشست، مدیر پروژه مپنا در نیروگاه جندر، به ارائه گزارش کنترل پروژه شامل درصدهای پیشرفت در واحدهای گازی و بخار، تاریخهای سنکرون واحدها، تعداد نیروی انسانی حاضر در سایت، اعلام مشکلات در سایت و تصاویر منتخب از فعالیتهای اجرایی پرداخت.

محمد عماد دیب خمیس وزیر برق سوریه نیز ضمن تقدیر، از امور انجام شده توسط مپنا ابراز رضایت کرد.

وی با تاکید بر وجود توان اجرایی مناسب در سایت جندر از سوی این گروه ایرانی یادآور شد: لازم است دستگاه‌های اجرایی داخلی سوریه، اقدامات لازم جهت ترخیص تجهیزات نیروگاه را تسریع کنند.

