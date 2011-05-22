محمد جعفرنیا در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره مقدمات انجام شده برای برگزاری این انتخابات گفت: از چند ماه پیش به تمام اعضای صنف چاپخانهداران تهران در مورد نحوه ثبت نام و زمان و مکان برگزاری انتخابات، اطلاعرسانی کردیم.
وی افزود: کار بررسی صلاحیت نامزدها هم پس از ثبت نام آنها و به روال قانونی خود انجام شد و امروز (یکشنبه یکم خرداد) هم تمام اعضای دارای پروانه صنف چاپ تهران میتوانند در انتخابات شرکت کنند.
رئیس انجمن نظارت بر انتخابات اتحادیههای صنفی تهران در توضیح نحوه اضافه شدن دو نامزد رد صلاحیت شده به لیست نهایی نامزدهای تائید صلاحیت شده این انتخابات هم گفت: ما برای بررسی صلاحیت نامزدها از کمیته تطبیق استعلام میکنیم و این کمیته هم از مراجع دیگر، ولی در این استعلامها پاسخ پرونده دو نفر از نامزدها در وقت مقرر به ما اعلام نشد.
جعفرنیا اضافه کرد: بعد از آن ما اسامی نامزدهای تائید صلاحیت شده را - تا آن زمان - به همراه زمان و مکان برگزاری انتخابات اعلام کردیم و همزمان با این روند، صلاحیت دو نامزد باقی مانده نیز در مراجعی دیگر در دست بررسی بود و در نهایت هم تائید صلاحیت آنها آمد و نامشان به لیست اضافه شد.
وی همچنین درباره تعداد افرادی که حائز شرکت در رایگیری امروز اتحادیه چاپخانهداران تهران هستند، گفت: 801 نفر میتوانند در انتخابات اتحادیه چاپخانهداران شرکت کنند، ولی در مرحله اول الزاماً باید یک سوم این اعضا یعنی کمی بیش از 270 نفر در رایگیری شرکت کنند تا انتخابات به حد نصاب برسد.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا به تعداد حائزان شرایط حضور در انتخابات، برگه رای تدارک دیده شده است، گفت: ما بیش از 800 برگه رای تدارک دیدهایم و مشکلی از این بابت وجود ندارد.
جعفرنیا با اشاره به شروع انتخابات اتحادیه چاپخانهداران از 10 صبح امروز (یکم خرداد) در محل این اتحادیه گفت: رایگیری تا ساعت 15 ادامه خواهد یافت و بعد از آن شمارش آراء با حضور نامزدها انجام و نتیجه رای گیری اعلام خواهد شد.
رئیس انجمن نظارت بر انتخابات اتحادیههای صنفی تهران همچنین در مورد امکان حضور خبرنگاران در زمان شمارش آراء سر صندوقهای رای گفت: چنین چیزی در قانون پیشبینی نشده است.
انتخابات اتحادیه چاپخانهداران تهران برای تعیین اعضای هیئت مدیره صبح امروز در محل این اتحادیه آغاز شد. احمدرضا اعتمادی مظاهر، محمدعلی اقبال، محمد بیطرفان، بهمن پورمند، مصطفی تینای طهرانی، میریونس جعفری اصل، علی اصغر شادمانی، شاهرخ شیرمست، مهری صاحب الزمانی، بابک عابدین، رضا عقیلی، محمد کلاری، سیدحجت مجابی، علی نجفی، علی نیکوسخن و میرمجتبی هاشمی کرمانی نامزدهای عضویت در هیئت مدیره اتحادیه چاپخانهداران تهران هستند.
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