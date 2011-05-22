کاظم فرهمند در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: نیمی از آثار باستانی در شهرستانهای بافق، بهاباد، ابرکوه، خاتم و مهریز بازسازی و مرمت نشده که این امر یکی از انتقادات وارد به میراث فرهنگی استان یزد است.

وی افزود: متاسفانه با وجودی که استان یزد و به‌ ویژه شهرستانهای بافق، مهریز، ابرکوه و خاتم‌ درخشان ‌ترین‌ و گاهی منحصر به فردترین میراث‌ فرهنگی‌ را در خود جای داده اند، اما مورد بی توجهی قرار گرفته اند.

آنچه میراث فرهنگی نسبت به آن غفلت کرده، آرزوی دیرینه بسیاری از ملتهاست

فرهمند با اظهار تاسف از اینکه نظارتی بر آثار باستانی اعمال نمی شود، بیان داشت: این مسئله از آنجا ناشی می شود که آثار باستانی کثرت بسیاری در منطقه دارند و آنچه که امروز از چشم میراث فرهنگی مغفول مانده است، گمشده بسیاری از ملتها و کشورها و آرزوی دیرینه آنهاست.

نماینده مردم شهرستانهای ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مهریز در مجلس شورای اسلامی، یکی دیگر از موارد انتقاد به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را عدم توجه به دو واژه ای دانست که به همراه عنوان سازمان میراث فرهنگی آمده است.

میراث فرهنگی در حوزه صنایع دستی نیز غافل مانده است

فرهمند بیان داشت: این سازمان نسبت به دیگر وظایف خود از جمله صنایع دستی نیز بی توجهی می کند و ظرفیتهای بی شماری در این زمینه مغفول مانده است.

وی همچنین با اشاره به نارضایتی مردم در مورد میراث فرهنگی اظهار داشت: در بسیاری از مناطق بویژه روستاها، میراث فرهنگی مانع از ساخت و ساز در خانه های قدیمی می شود این در حالی است که خود نیز در راستای تملک و حل مشکل آنها هیچ اقدامی انجام نمی دهد.

نظارت بر آثار تاریخی به بخش خصوصی واگذار شود

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع ‌طبیعی با اشاره به راهکارهای حل مشکلات نظارتی، بازسازی و سایر اقداماتی که منجر به نجات آثار تاریخی می‌ شود، بیان داشت: بهترین راه حل برای نجات و بازسازی آثار تاریخی استان یزد، واگذاری حوزه نظارتی آثار تاریخی به بخش خصوصی است.