به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه "جوان ایرانی سلام " کاری از گروه جوان و جامعه است که به مناسبت ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) روززن ومادر به صورت ویژه تهیه شده است. در این برنامه که از ساعت 30/6 بامداد تا 8 به صورت زنده از شبکه جوان پخش می‌شود علاوه بر پخش برنامه‌های شاد و مفرح با حضور کارشناس برنامه، زندگی و ویژگی‌های شخصیتی حضرت فاطمه (س) مورد بررسی قرار می‌گیرد.

- برنامه "جوونی در بست " گروه جوان وجامعه در روز سوم خرداد همزمان با سالروز ولادت پر برکت حضرت فاطمه زهرا(س) با حضور کارشناس برنامه به بررسی سجایای اخلاقی بانوی دو عالم حضرت فاطمه (س) و گرامیداشت روز زن اختصاص دارد.

- گروه جوان واندیشه رادیو جوان ویژه برنامه‌ای را به مناسبت ولادت خجسته دخت گرامی حضرت پیامبر تهیه کرده است که درسالروز ولادت ایشان پخش می‌شود.

- برنامه "کافه رادیو" از تولیدات گروه جوان و فرهنگ در روز ولادت حضرت زهرا (س) به معرفی برخی شعرهای سروده شده در خصوص حضرت فاطمه زهرا (س) می‌پردازد.