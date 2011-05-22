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۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۳۴

برنامه‌های رادیو جوان به مناسبت میلاد حضرت زهرا (س) معرفی شد

روابط عمومی رادیو جوان ویژه برنامه‌های این شبکه را به مناسبت فرارسیدن سالروز میلاد خجسته حضرت فاطمه (س)، روز مادر و زن اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه "جوان ایرانی سلام " کاری از گروه جوان و جامعه است که به مناسبت ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) روززن ومادر به صورت ویژه تهیه شده است. در این برنامه که از ساعت 30/6 بامداد تا 8 به صورت زنده از شبکه جوان پخش می‌شود علاوه بر پخش برنامه‌های شاد و مفرح با حضور کارشناس برنامه، زندگی و ویژگی‌های شخصیتی حضرت فاطمه (س) مورد بررسی قرار می‌گیرد.

- برنامه "جوونی در بست " گروه جوان وجامعه در روز سوم خرداد همزمان با سالروز ولادت پر برکت حضرت فاطمه زهرا(س) با حضور کارشناس برنامه به بررسی سجایای اخلاقی بانوی دو عالم حضرت فاطمه (س) و گرامیداشت روز زن اختصاص دارد.
 
- گروه جوان واندیشه رادیو جوان ویژه برنامه‌ای را به مناسبت ولادت خجسته دخت گرامی حضرت پیامبر تهیه کرده است که درسالروز ولادت ایشان پخش می‌شود.
 
- برنامه "کافه رادیو" از تولیدات گروه جوان و فرهنگ در روز ولادت حضرت زهرا (س) به معرفی برخی شعرهای سروده شده در خصوص حضرت فاطمه زهرا (س) می‌پردازد.
کد مطلب 1317712

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