شماره خرداد "داستان همشهری" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این شماره که ویژه یک سالگی این نشریه است علاوه بر داستانهای متنوع و روایتهای خواندنی، بخش طنز با قالبهای متفاوت و داستانهای تصویری به مجله اضافه شده است.
در بخش طنز آثاری از امبرتو اکو، حامد حبیبی، کامبیز درم بخش، یاسر مالی، جک هندی و اندی رایلی را میتوان خواند و دید.
خاطرات شغلی یک نگهبان ساختمان اهل افغانستان و مجموعه دیالوگهای تاکسی از دیگر خواندنیهای این شماره مجلهاند.
"داستان همشهری" از این شماره، بخش کاربرد قصه در منبر را در بخش "روایتهای داستانی" آغاز کرده و در بخش "داستان کهن" نیز داستانی در ژانر فانتزی از اسکندرنامه به خوانندگان معرفی شده است.
در بخش "باهم نویسی" هم روشهای پیدا کردن ایده مشترک برای فیلمنامه و راهنمایی برای نوشتن داستانهای وحشت به چاپ رسیده است.
آثاری از تینا فی، تونینو بناکسیتا، سعید صیرفی زاده، احمد کسایی پور، سیامک گلشیری و امیرحسین خورشیدفر از دیگر بخشهای خواندنی شماره خرداد "داستان همشهری" هستند.
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