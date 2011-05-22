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۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۲۷

شماره خرداد "داستان همشهری" منتشر شد

شماره خرداد "داستان همشهری" منتشر شد

شماره خرداد ماه مجله "داستان همشهری" در 260 صفحه منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این شماره که ویژه یک سالگی این نشریه است علاوه بر داستان‌های متنوع و روایت‌های خواندنی، بخش طنز با قالب‌های متفاوت و داستان‌های تصویری به مجله اضافه شده است.

در بخش طنز آثاری از امبرتو اکو، حامد حبیبی، کامبیز درم بخش، یاسر مالی، جک هندی و اندی رایلی را می‌توان خواند و دید.

خاطرات شغلی یک نگهبان ساختمان اهل افغانستان و مجموعه دیالوگ‌های تاکسی از دیگر خواندنی‌های این شماره مجله‌اند.

"داستان همشهری" از این شماره، بخش کاربرد قصه در منبر را در بخش "روایت‌های داستانی‌" آغاز کرده و در بخش "داستان کهن" نیز داستانی در ژانر فانتزی از اسکندرنامه به خوانندگان معرفی شده است.

در بخش "باهم نویسی" هم روش‌های پیدا کردن ایده مشترک برای فیلمنامه و راهنمایی برای نوشتن داستانه‌ای وحشت به چاپ رسیده است.

آثاری از تینا فی، تونینو بناکسیتا، سعید صیرفی زاده، احمد کسایی پور، سیامک گلشیری و امیرحسین خورشیدفر از دیگر بخش‌های خواندنی شماره خرداد "داستان همشهری" هستند. 

کد مطلب 1317715

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