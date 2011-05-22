به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان فتحی پور اضافه کرد: این طرح که دارای بندهای متعددی است و از سوی نمایندگان مجلس برای افزایش تواناقتصادی کشور طراحی شده است، به احتمال زیاد به تصویب می‌رسد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره زمان ابلاغ این طرح به شبکه بانکی، گفت: بعد از اینکه در صحن علنی طرح مذکور به تصویب برسد دستورالعمل لازم بهبانک‌ها ابلاغ خواهد شد.

وی با ذکر این مطلب که در طرح افزایش توان اعتباری بانکها، فراهمکردن امکانات به منظور افزایش توان تسهیلات دهی بانکها مدنظر است، اظهار داشت: همچنین موضوع افزایش بهره وری و ارتقای سرمایه بانکها نیز در این طرح دیده شده است.

نماینده کلیبر و هوراند در مجلس افزود: حمایت از سیستم بانکی و تقویت آن موضوعی است که نیاز به تدوین قوانین جدید دارد وتهیه گزارش در خصوص مطالبات بانکی نیز مقدمه‌ای برای اصلاح و تدوین قوانین موجود درحوزه بانکداری است.

گفتنی است، طرح تقویت توان اعتباری بانک‌ها نزدیک به یک‌سالبود که در کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور و همفکری مدیران عامل بانک‌ها و مسئولان بانک مرکزی و معاون بانک و بیمهوزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و بررسیمی‌شد.

در ماه‌های پایانی سال گذشته اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسه‌ایمشترک با مسئولان بانکی از تدوین طرحی با عنوان «افزایش توان اعتبار دهی بانک ها» خبر دادند.

در این لایحه نمایندگان مجلس تصمیم گرفته اند مبلغ 10 میلیارد دلار ظرفسهسال از محل مازاد درآمد فروش نفت خام علاوه بر 20 درصد صندوق توسعه ملی ودرآمدهای بودجه سالانه برای افزایش سرمایه بانک های دولتی و بانک هایسهامدار دولتی اختصاص یابد.

طرح افزایش توان اعتبار بانک‌ها و حمایت از تولید 11 ماده دارد و بررسی آن از حدود دو ماه قبل در کمیسیون اقتصادی مجلس آغاز شده بود.