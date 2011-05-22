همکاریهای سرویس اطلاعات آمریکا و پاکستان از سرگرفته می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیشن، درحالی که اسلام آباد خواستار شفافیت بیشتر ایالات متحده در عملیات سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در خاک پاکستان است، این کشور در عین حال به امضای توافق همکاری با آمریکا در جنگ علیه تروریسم می اندیشد.

به نوشته نیشن، "مایکل مورل" معاون سازمان اطلاعات و امنیت مرکزی آمریکا (سیا) و ژنرال "احمد شجاع پشا" رئیس سرویس اطلاعات داخلی پاکستان (ISI) اخیرا در نشستی با یکدیگر درباره مبارزه با تروریسم، افزایش همکاریها و آغاز عملیات های مشترک گفتگو کردند.

معاون سازمان اطلاعات و امنیت مرکزی آمریکا و رئیس سرویس اطلاعات داخلی پاکستان در این دیدار همچنین درباره حملات موشکی ایالات متحده و یافتن روشهایی برای توقف این حملات گفتگو کردند، زیرا این حملات هم اکنون باعث متشنج شدن روابط واشنگتن- اسلام آباد شده است.

مقامات سرویس اطلاعات داخلی پاکستان خواستار ارائه جرئیات بیشتر درباره عملیات های سیا در زمینه مبارزه با تروریسم در این کشور شده تا زمینه های اعتمادسازی میان دو سازمان ایجاد شود.

نوشته در ادامه می نویسد: در پی کشته شدن دو پاکستانی توسط کارمند سیا در لاهور همکاریهای اطلاعاتی مشترک آمریکا و این کشور از ژانویه گذشته تاکنون قطع شده و این موضوع بر مبارزه علیه القاعده و جنگ در افغانستان تاثیر گذاشته است.

پیش از این سازمان اطلاعاتی پاکستان (ISI) و سازمان اطلاعات مرکزی ایالات متحده (سیا) همکاریهای نزدیکی را با یکدیگر داشتند و این همکاریها منجر به بازداشت رهبران ارشد طالبان و القاعده از جمله "خالد شیخ محمد" مظنون اصلی حادثه 11 سپتامبر شد.