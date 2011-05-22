غلامرضا بهروان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر افزود: فصل آینده مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاههای کشور از نهم شهریورماه آغاز میشود. زمان قرعه کشی مسابقات لیگ دسته اول را طی روزهای آینده اعلام میکنیم اما قطعا برنامه یک ساله مسابقات پیش از قرعه کشی در اختیار تیمها قرار می گیرد.
وی ادامه داد: لیگ دسته دوم از چهاردهم شهریورماه سالجاری آغاز و لیگ دسته سوم هم از بیستم شهریور آغاز می شود.
رئیس سازمان لیگ آزادگان همچنین تاکید کرد: تمام تیمها برای شرکت در این مسابقات باید تسویه حساب مالی خود را ارائه کنند، در غیراینصورت نمیتوانند در رقابتها شرکت کنند. تیمها باید این تسویه حساب را در کمیته انضباطی و امور مالی فدراسیون تهیه کنند و با ارائه مدارک لازم به آنها اجازه شرکت در مسابقات را خواهیم داد.
وی افزود: کلیه تیمها همچنین باید مدارک مدیریت، ساختار، اساسنامه، ثبت شرکتها را هم ارائه دهند. هدف ما این است که در یک برنامه ریزی بلندمدت به تیمهای دستههای پایینتر هم نظم خاصی بدهیم.
بهروان در مورد دیدار برگشت تیمهای آلومینیوم هرمزگان و مقاومت سپاسی شیراز در مرحله پلیآف لیگ دسته اول خاطر نشان کرد: ما فردا راهی هرمزگان می شویم تا با یک مدیریت منسجم، جلوی هرگونه اتفاقی را بگیریم و شرایطی را فراهم آوریم که این بازی حساس به شکلی سالم و بدون حاشیه برگزار شود و هر تیمی که مستحق صعود به لیگ برتر است جواز حضور در این مسابقات را به دست آورد.
وی خاطر نشان کرد: قطعا هر تیمی که بیاید یک استان به دیگر استانهای حاضر در لیگ برتر اضافه میشود، هر چند با صعود قزوین و همدان دو استان از حضور در لیگ برتر محروم شدند.
رئیس سازمان لیگ آزادگان در پایان در مورد پرونده شکایت پیام از این فدراسیون گفت: همان رای قبلی است، هیچ تغییری نکرده و پیام به دسته دوم سقوط کرده است. آنها علاوه بر بدهیهای موجود شاکیهای خصوصی دارند که ربطی به فدراسیون ندارد و باید رضایت آنان را جلب کنند. بدهیهای آنها بسیار زیاد است که باید آنها را پرداخت کنند.
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