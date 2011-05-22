دفاتر خدمات روستایی در توسعه روستاها نقش آفرینی می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، صفر اصغری پیش از ظهر یکشنبه در جلسه همکاری سازمان جهاد کشاورزی با اداره کل پست آذربایجان شرقی با بیان این که جهاد کشاورزی در راستای ارائه خدمات به روستاها عملکرد مطلوبی داشته، اظهار داشت: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی بخش‌های خدمات‌رسان مانند پست و مخابرات نیز در روستاها حضوری فعال داشته‌اند.

وی افزود: در آذربایجان شرقی دفاتر خدمات مخابرات روستایی براساس برنامه چهارم توسعه آغاز به کارکرده و در حال حاضر بیش از 800 دفتر مخابراتی و پستی در روستاها فعال هستند.

اصغری با اشاره به افتتاح حساب برای روستاییان در دفاتر خدمات روستایی و پست بانک گفت: 85 هزار خانواده روستایی در استان از طریق دفاتر پست بانک روستایی یارانه نقدی دریافت کرده‌اند.

وی اضافه کرد: موفقیت استان در خصوص قرار گرفتن 52 درصد عشایر استان تحت پوشش بیمه روستایی نتیجه همکاری دفاتر روستایی است.

استفاده بهینه از خدمات دفاتر پست روستایی سفر روستاییان به شهرها را کاهش می دهد

همچنین مدیرکل امور روستایی استانداری در بخش دیگری از سخنان خود عملکرد دفاتر روستایی در زمینه هدفمندی یارانه‌، توزیع کالا برگ روستایی و زمینه‌های دیگر مطلوب ارزیابی کرد و افزود: اگر از خدمات این دفاتر استفاده بهینه شود بیش از هفت میلیون سفر روستاییان به شهرها حذف می‌شود.

وی بیان کرد: تمام خدمات دستگاه‌های دولتی و خدمات رسان می‌تواند از طریق این دفاتر صورت گیرد و در زمینه پرداخت تسهیلات بانکی نیز پست بانک‌ها و دفاتر خدمات روستایی نقشی فعال ایفا خواهند کرد.

اصغری اظهار داشت: دولت تلاش دارد تا پست بانک حضوری فعالانه در روستاها داشته و وام‌های روستایی در کنار خدمات دیگر از طریق این بانک پرداخت شود.

وی حجم وام اعطایی به روستاها را قابل توجه دانست و تاکید کرد: خدمات پست بانک باید به روز و گسترده بوده و با جلب اعتماد مردمی علاوه بر پرداخت وام زمینه جذب منابع مالی مردمی و افتتاح حساب نیز فراهم شود.

مدیر کل دفتر روستایی استانداری آذربایجان شرقی بیان کرد: کارمندان دفاتر پیشخوان دولت در روستاها نیز دارای تحصیلات قابل قبول بوده و افراد کارآمدی در این دفاتر مشغول هستند که می‌تواند زمینه را برای توسعه دفاتر فراهم کند.