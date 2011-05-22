فعالترین آتشفشان آیسلند فوران کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، آتشفشان "گریمزوئتن" واقع در زیر بزرگترین صفحات یخی آیسلند از روز شنبه آغاز به فوران کرده است و توده های مرتفعی از دود و خاکستر را از دهانه کوه به آسمان روانه کرده است.

در حال حاضر هواپیمای تجسسی راهی این منطقه شده تا اطلاعات بیشتری را از این فوران بزرگ به دست بیاورد. ارتفاع توده دود ناشی از این انفجار در عرض یک ساعت به 11 کیلومتر رسیده و پس از چند ساعت تا 20 کیلومتری بالا رفته است.

گریمزوئتن فعالترین آتشفشان آیسلند است که در بین سالهای 1922 تا 2004 در حدود 9 بار فوران کرده است. این آتشفشان در زیر صفحه یخی "واتناجوکول" در جنوب شرق این جزیره در اطلس شمالی قرار گرفته است.

فوران آتشفشان دیگری از آیسلند در سال گذشته برای خطوط هوایی اروپا به شدت دردسر ساز شد. با این همه با وجود تفاوتهای میان این دو آتشفشان هنوز برای پیش بینی اثرات توده دود غلیظ آتشفشانی بر روی خطوط هوایی اروپا کمی زود است زیرا این فوران هنوز چندان گسترش نیافته است.

آنچه فوران آتشفشانی سال گذشته آیسلند را به بزرگترین توقف هوا-فضای سیاره زمین پس از جنگ جهانی دوم تبدیل کرد، انفجار آتشفشان در زیر لایه ای یخی و پرتاب شدن قطعات یخ به هوا بود. گریمزوئتن نیز در زیر صفحه ای یخی واقع شده و قطری برابر هشت کیلومتر دارد.

بر اساس گزارش دیسکاوری، آخرین فوران آتشفشان گریمزوئتن در سال 2004 نیز موجب انتشار توده هایی غلیظ از دود و خاکستر در اروپا شده و بسیاری از پروازها را با مبدا و مقصد آیسلند به تعویق انداخت. معمولا فوران این آتشفشان وقوع سیلهایی را به همراه دارد.