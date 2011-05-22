اسامی داوران مرحله یک هشتم نهایی اعلام شد/ فغانی داور نمایندگان ژاپن!

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی داوران قضاوت کننده در مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا که طی روزهای 3 و 4 خرداد برگزار میشود، اعلام شد.
علیرضا فغانی، حسن کامرانیفر، محمدرضا ابوالفضلی و یدالله جهانبازی از ایران دیدار دو تیم ژاپنی گامبا اوزاکا و سرزو اوزاکا را قضاوت خواهند کرد. رضا سخندان نیز کمک اول داور اماراتی در بازی "چونبوک موتورز کره جنوبی و تیانجین تدا چین خواهد بود.
- اسامی داوران مسابقات مرحله یکهشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا به شرح زیر است:
* چونبوک موتورز کرهجنوبی - تیانجین تدا چین
داور: علی مهد سیف البداوی (امارت)، کمکها: رضا سخندان (ایران) و حمد سلیمان مرهون المیاهی (عمان)، داور چهارم: محمد عبدالله حسن محمد (امارات)
* سپاهان ایران - بنیادکار ازبکستان
داور: توما ماساکی (ژاپن)، کمکها: ناگی توشیوکی و اوتسوکا هاروهیرو (ژاپن)، داور چهارم: ساتو ریوجی (ژاپن)
* الاتحاد عربستان - الهلال عربستان
داور: کیم دونگ جین (کره جنوبی)، کمکها: یانگ بیونگ ایون و لی جونگ مین (کره جنوبی)، داور چهارم : لی مین هو (کرهجنوبی)
* ذوبآهن ایران - النصرعربستان
داور: چوی میونگ یونگ (کره جنوبی)، کمکها: جیونگ هائه سانگ، جانگ جونمو (کره جنوبی)، داور چهارم: کادوم اودا لازم السعدی (عراق)
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