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۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۵۵

فوتبال لیگ قهرمانان آسیا/

اسامی داوران مرحله یک هشتم نهایی اعلام شد/ فغانی داور نمایندگان ژاپن!

اسامی داوران مرحله یک هشتم نهایی اعلام شد/ فغانی داور نمایندگان ژاپن!

کنفدراسیون فوتبال آسیا اسامی داوران مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا را اعلام کرد که بر این اساس داوران ایرانی دیدار نمایندگان ژاپن را قضاوت خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی داوران قضاوت کننده در مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا که طی روزهای 3 و 4 خرداد برگزار می‌شود، اعلام شد.

علیرضا فغانی، حسن کامرانی‌فر، محمدرضا ابوالفضلی و یدالله جهانبازی از ایران دیدار دو تیم ژاپنی گامبا اوزاکا و سرزو اوزاکا را قضاوت خواهند کرد. رضا سخندان نیز کمک اول داور اماراتی در بازی "چونبوک موتورز کره جنوبی و تیانجین تدا چین خواهد بود.

- اسامی داوران مسابقات مرحله یک‌هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا به شرح زیر است:
* چونبوک موتورز کره‌جنوبی - تیانجین تدا چین
داور: علی مهد سیف البداوی (امارت)، کمک‌ها: رضا سخندان (ایران) و حمد سلیمان مرهون المیاهی (عمان)، داور چهارم: محمد عبدالله حسن محمد (امارات)

* سپاهان ایران - بنیادکار ازبکستان
داور: توما ماساکی (ژاپن)، کمک‌ها: ناگی توشیوکی و اوتسوکا هاروهیرو (ژاپن)، داور چهارم: ساتو ریوجی (ژاپن)

* الاتحاد عربستان - الهلال عربستان
داور: کیم دونگ جین (کره جنوبی)، کمک‌ها: یانگ بیونگ ایون و لی جونگ مین (کره جنوبی)، داور چهارم : لی مین هو (کره‌جنوبی)

* ذوب‌آهن ایران - النصرعربستان
داور: چوی میونگ یونگ (کره جنوبی)، کمک‌ها: جیونگ هائه سانگ، جانگ جونمو (کره جنوبی)، داور چهارم: کادوم اودا لازم السعدی (عراق)

کد مطلب 1317724

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