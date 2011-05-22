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۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۳۶

کرج در صدور پروانه ساختمان در کشور اول شد

کرج در صدور پروانه ساختمان در کشور اول شد

کرج - خبرگزاری مهر: معاون شهرسازی و معماری شهرداری کرج گفت : این کلانشهر سال گذشته رتبه نخست را در زمینه صدور پروانه ساختمانی در میان کلانشهرهای کشور کسب کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا احمدی بیداخویدی افزود: کسب این رتبه از سوی کرج در شرایطی صورت گرفت که روند ساخت وسازها در شهرهای کشور دچار رکود نسبی است.

وی عنوان کرد: تغییرات ایجاد شده در زمینه میزان تراکم ساختمانی شهر از جمله عوامل موثر در افزایش روند ساخت و سازهای شهری در کرج  است.

این مسئول ادامه داد: تصویب طرح تفضیلی از دیگر دلایل رشد آمار صدور پروانه های ساختمانی در این کلانشهر محسوب می شود.

وی یادآور شد: در این مدت هزار و 800 فقره پروانه ساختمانی در کرج صادر شد که این پروانه ها مربوط به 13 هزار و 127 واحد مسکونی می شود.

احمدی بیداخویدی اضافه کرد: پروانه های ساختمانی یادشده برای ساخت 2.5 میلیون متر مربع بنا صادر شده است.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری کرج افزود: پیشرفتهای جدید عمرانی با توجه به نیاز و ظرفیت شهر شکل می گیرد تا ضمن برطرف کردن مطالبات شهروندان باعث ایجاد رونق منطقی در حوزه عمران شهری شود.

کد مطلب 1317725

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