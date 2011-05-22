"آندریاس اوتل" به هرتابرلین پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، این بازیکن 26 ساله که از سال 1996 در بایرن حضور دارد، با قراردادی سه ساله به هرتا پیوسته است. اوتل فصل گذشته 15 بار برای بایرن به میدان رفت. او بعد از "توماس کرافت"، دومین بازیکن بایرن است که به هرتا می پیوندد.

"میشاییل پریتز"، مدیر باشگاه هرتابرلین در خصوص جذب این بازیکن اظهار داشت: اوتل یک بازیکن باتجربه است و می تواند در رقابت‌های فصل آتی و سال‌های آینده به ما کمک کند.

اوتل هم پس از پیوستن به هرتا اظهار داشت: بازی پیش چشم خیل عظیم طرفداران در ورزشگاه المپیک برلین بسیار هیجان انگیز خواهد بود. من پس از 15 سال حضور در بایرن اکنون به دنبال تجربه دوران جدیدی هستم.