تشریح جزئیات قراردادهای جدید فروش گاز ایران

مصطفی کشکولی در گفتگو با مهر با اشاره به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و ضرورت اندازه گیری میزان دقیق گاز در بخشهای پالایشگاهی، خطوط لوله و شبکه های توزیع شهری و روستایی، گفت: بر این اساس سامانه های جدید پایش و اندازه گیری گاز طبیعی در پالایشگاههای کشور در مرحله نصب و راه اندازی است.

معاون مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با تاکید بر اینکه هم اکنون یکهزار و یکصد نقطه از پالایشگاهها و شبکه ملی انتقال گاز سامانه های اندازه گری نصب شده است، تصریح کرد: از سوی دیگر همزمان با نصب این تجهیزات قرار است به زودی قراردادهایی بین تاسیسات تقویت فشار گاز و شرکتهای گاز استانی برای شفاف شدن میزان گاز تحویلی امضا شود.

این مقام مسئول از اجرای سیستمهای حق العمل کاری به عنوان یکی دیگر از طرحهای شرکت ملی گاز برای محاسبه دقیق میزان گاز و هزینه های تولید، انتقال و توزیع خبر داد و افزود: علاوه بر این در شبکه ای به وسعت 200 هزار کیلومتر از گازهای شهری و روستایی این سامانه ها نصب و راه اندازی خواهد شد.

نخستین مرکز اندازه گیری گاز راه اندازی می شود

کشکولی در ادامه با اشاره به آغاز شمارش معکوس برای افتتاح و راه اندازی نخستین مرکز کالیبراسیون مرجع صنعت گاز ایران گفت: هدف از طراحی و راه اندازی این پروژه افزایش صحت و دقت وسایل اندازه‌گیری گاز طبیعی است.

معاون مدیر عامل شرکت ملی گاز با اشاره به ضرورت اندازه گیری گاز طبیعی در مقطع فعلی و تاثیر آن بر اجرای دقیق قانون هدفمندی یارانه ها، تصریح کرد: مشخص شدن دقیق مقدار گاز در مقاطع بین پالایشگاهها و خطوط لوله انتقال، شبکه های گازرسانی شهری و روستایی و فروش گاز از اهمیت ویزه ای برخوردار است.

این عضو هیئت مدیره شرکت ملی گاز با تاکید بر اینکه کالیبراسیون کنتورهای گاز باید مطابق با استاندارد مصوب انجام شود، اظهار داشت: بر این اساس با راه اندازی مرکز کالیبراسیون مرجع امکان کنترل و بازرسی مستمر در مورد مقدار فروش گاز به مشترکان عمده، افزایش صحت و دقت وسایل اندازه‌گیری گاز فراهم می شود.

وی با اعلام اینکه اندازه گیری میزان گاز در سطح شبکه ملی همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها یکی از برنامه های اولیویت دار شرکت ملی گاز ایران است، بیان کرد: استانداردسازی روشهای قرائت در اندازه گیری، انجام آموزشهای تکمیلی در واحدهای اندازه گیری، افزایش فعالیتها در زمینه کالیبراسیون و پیگیری برای به حداقل رسانی گازهای محاسبه نشده در دستور کار قرار گرفته است.

کشکولی همچنین با تاکید بر رفع نواقص سیستمهای اندازه گیری از اولویت و تامین بودجه برای حل مشکلات این بخش خبر داد و افزود: تا پایان سال گذشته بیش از یک میلیون و 300 هزار کنتور دیافراگمی و بیش از 9 هزار کنتور توربینی در سطح کشور کالیبره شده است.