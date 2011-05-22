به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی اصغر راد حسینی مدیر گروه سایت واعظون پژوهشکده باقرالعلوم (ع) در گزارشی اعلام کرد: در بخشهای محتوایی مثل اخلاق ، سیره اهل بیت (ع)، تربیت در قران کریم، زن و خانواده، پاسخ به شبهات و شیوه ها و ابزارهای تبلیغ و مشاوره، بیش از صد مدخل با گرایش اخلاق مورد تحقیق قرار گرفت و آیات و روایات مرتبط با هر موضوع از منابع اصلی استخراج شده و ترجمه این روایات به همراه نمایه در هر بخش گنجانده شد.



راد حسینی گفت: در بخش پاسخ به شبهات بیش از 25 مقاله با حجم تقریبی 7500 کلمه علمی تولید شده و دهها مقاله آماده دیگر در این بخش گردآوری شده است.



مدیر گروه سایت سفیر افزود: در بخش سیره اهل بیت (ع) بیش از 35 مقاله با حجم تفریبی 12600 کلمه تولید شده که در اختیار مبلغین و فضلای عرصه تبلیغ قرار خواهد گرفت .



علی اصغر راد حسینی با اشاره به تلاشهای صورت گرفته در بخش مشاوره گفت: در بخش مشاوره بیش از 12000 مقاله در تمامی بخشهای مشاوره ای گردآوری شده است که پس از بازبینی و اصلاح نهایی در اختیار مبلغین قرار خواهد گرفت .



وی افزود: در بخش تربیت در قرآن کریم بیش از 30 مقاله و با حجم تقریبی 10800 کلمه در زمینه های مختلف تربیتی و با نگرش قرانی مورد پزوهش قرار گرفته است.



حسینی یادآور شد: در بخش شیوه ها و ابزارهای تبلیغ موضوعات مرتبط با حوزه تبلیغ و مبلغ در زمینه های جامعه شناسی، سخنوری، کلاسداری و... استخراج شد و مقالات در بخش مختلف تولید و این مجموعه مقالات در بخش اخلاق تبلیغ آماده چاپ و بارگزاری است.



رادحسینی تأکید کرد: بیش از 800 عنوان سخنرانی با حجم تفریبی 3360000 کلمه تولید شده و به صورت موضوعی و ویراستاری شده و عنوان بندی شده در اختیار مبلغین و فضلای عرصه تبلیغ قرار خواهد گرفت.