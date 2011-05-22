مسابقه عکس موزه استانی در ساوجبلاغ آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر در هشتگرد، این مسابقه به مناسبت روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی وگردشگری آغاز شده و هدف از آن، گسترش فرهنگ توجه مردم به آثار کهن تاریخی، حفظ آثار باستانی و معرفی آثار تاریخی منحصر به فرد استان است.

علاقمندان به شرکت در این مسابقه، از طریق هنر عکاسی می توانند تا دهم خردادماه سال جاری آثار خود را به دبیر خانه این اداره و اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان البرز ارسال کنند.

مسابقه یادشده، محدودیت سنی ندارد و اثر هر فردی که بتواند با استفاده از فنون و هنر عکاسی، زیبایی و نقش تاثیر گذار آثار تاریخی را در تمدن ایرانی به تصویر بکشد، درردیف بهترینها قرار می گیرد.

از مجموع آثار ارسالی به دبیرخانه مسابقه یادشده، نمایشگاهی تشکیل خواهد شد ضمن اینکه از بهترین عکاسان نیز طی مراسمی تجلیل می شود.

شهرستان ساوجبلاغ دارای 97 اثر باستانی است که 34 اثر آنها در دفاتر ملی به ثبت رسیده است.

28 اردیبهشت ماه تا سوم خردادماه به عنوان هفته میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نامگذاری شده است.