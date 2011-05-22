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۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۴۷

نخستین بار در کشور/

کتاب " جنگل شناسی جنگل های خارج از شمال در ایران " تالیف شد

کتاب " جنگل شناسی جنگل های خارج از شمال در ایران " تالیف شد

رشت - خبرگزاری مهر: کتاب "جنگل شناسی جنگل های خارج از شمال در ایران " از سوی کامبیز طاهری آبکنار عضو هیئت علمی گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان برای نخستین بار در کشور به چاپ رسید.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، این کتاب به عنوان کتاب درسی در دوره کارشناسی ارشد جنگلداری برای اولین بار در کشور تهیه شده است.

در این اثر 27 استان کشور که در منطقه غیر از شمال قرار دارند به تفکیک مورد بررسی و تحلیل از جهت منابع جنگلی قرار گرفته اند.

علاوه بر دانشجویان جنگلداری این کتاب می تواند در رشته های جغرافیا، زیست شناسی و گردشگری مورد استفاده قرار گیرد.

کامبیز طاهری آبکنار با رتبه علمی استادیاری در دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان گروه جنگلداری مشغول فعالیت است.

جدیدترین تالیفات و فعالیت های این استاد دانشگاه گیلان شامل بررسی ساختار تجدید حیات گونه راش در دانگ تجدید حیات لومر در جنگلهای اسالم، مشاور طرح تحقیقاتی بازسازی تالاب بندر انزلی، مجری طرح تحقیقاتی اثر بهره برداری جنگل بروی تجدید حیات درختان راش و ساختمان خاک، جنگل شناسی بانضمام فرهنگ فرانسه - انگلیسی به معادل فارسی و جغرافیای جنگل های جهان است.

کد مطلب 1317739

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