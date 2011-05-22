تمام زندانهای کرمانشاه تحت آموزش فنی و حرفه ای و صنایع دستی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، نادر امیری صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این اداره کل اقدام به برنامه ریزی مدون برای آموزش همگانی زندانیان کرده و به طور همزمان زندانهای استان تحت پوشش آموزش فنی و حرفه ای و صنایع دستی قرار گرفته اند.

وی تصریح کرد: برگزاری دوره های آموزش فنی و حرفه ای در زندان ها از مهمترین برنامه های اصلاحی و تربیتی در راستای بازتوانی شغلی مددجویان در زمان تحمل حبس است بنابراین ضرورت دارد تسهیلات لازم ازسوی سازمان های ذیربط در این زمینه فراهم شود.

وی افزود: با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته در سال جاری کلیه زندان های استان تحت پوشش آموزش های فنی و حرفه ای و صنایع دستی قرار گرفته اند و در نظر است علاوه بر دوره های آموزشی مصوب حدود 10 رشته آموزشی دیگر نیز به برنامه های آموزشی پیش بینی شده اضافه و اجرایی شود.

بیکاری یکی از عوامل اصلی گرایش به بزهکاری است

مسئول دفتر اشتغال و حرفه آموزی زندان های استان کرمانشاه تاکید کرد: بیکاری یکی از عوامل اصلی گرایش به بزهکاری است و اغلب مددجویان، بیکار یا فاقد مهارت های شغلی هستند، در همین راستا سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور در جهت احیای شخصیت و توانمندسازی شغلی آنان، توجه ویژه ای به حرفه آموزی و اشتغال مددجویان کرده است.

وی افزود: در گواهینامه های فنی و حرفه ای صادره، زندان به عنوان محل کارآموزی قید نمی شود و مددجویان می توانند پس از آزادی با ارائه مدارک اخذ شده از طریق مرکز مراقبت بعد از خروج تحت پوشش قرار گرفته و از وام خوداشتغالی بهره مند شوند.

امیری در ادامه اظهار داشت: در سال گذشته 239 نفر از مددجویان زندان های استان با دریافت وام خوداشتغالی وارد بازار کار شده اند و طبق برنامه ریزی های انجام شده و هماهنگی با کارگروه اشتغال استانداری امیدواریم با پیشرفت 25 درصدی این آمار را به حدود 300 نفر برسانیم.