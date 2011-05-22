اعلام جدیدترین تصمیمات درباره اجرای نقشه جامع علمی در هفته آینده

به گزارش خبرنگار مهر، مخبر دزفولی امروز یکشنبه در مراسم افتتاح مرکز ملی موش تراریخت نقشه علمی کشور را مهمترین اتفاق پس از 32 سال دانست و افزود: با تدوین این نقشه سندی در اختیار داریم که دورنمای افق 1404 را نشان می‌دهد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به برگزاری اولین جلسه ستاد راهبردی در هفته گذشته اشاره کرد و اظهار داشت: اولین جلسه ستاد راهبردی نقشه برای سال 90 در هفته گذشته برگزار شد و در خصوص بخش‌هایی از نقشه که قابلیت عملیاتی دارند تصمیم گیری شد.

وی ادامه داد: نتایج این تصمیم گیری‌ها در هفته آینده اعلام عمومی خواهد شد.

مخبر همچنین نقشه جامع علمی کشور را سند متقن قانونی ذکر کرد و یادآور شد: از این رو همه موظفند در جهت اجرایی کردن مفاد آن تلاش کنند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین به اهمیت دستیابی دانشمندان به فناوری‌های مختلف اشاره کرد و یادآور شد: دستیابی به تکنولوژی ترانس ژن یک تیغ دو لبه است که از آن در جهت آسیب رساندن به بشر و همچنین درمان بیماریهای انسانها می‌توان استفاده کرد.

وی بیوتروریسم را ناشی از حضور انسان‌های ناشایست در حوزه علم و فناوری دانست و خاطرنشان کرد: انتشار ویروس‌های موتانت شده از قبیل ویروس آنفلوآنزای خوکی، مرغی و سارس از جمله اقدامات محققان ناشایست در این حوزه است.