امنیت جاده های مسیر تور آذربایجان بالا بود / اروپاییها در سطح تور نبودند

به گزارش خبرگزاری مهر، فردریک چانگ تاکید کرد: افزایش جوایز دلاری، افزایش تعداد و سطح فنی تیمهای خارجی سطح تور آذربایجان را افزایش خواهد داد.

وی افزود: امنیت جاده و مسیر برگزاری تور آذربایجان حتی در کشورهای اروپایی در این سطح تور دیده نمی شود و عدم وجود حتی یک ماشین در جاده در زمان برگزاری نقطه قوت تور آذربایجان بوده و ستاد برگزاری و کمیته های برگزاری تور آذربایجان عملکردی بسیار خوب داشتند.

در بیست و ششمین دوره تور دوچرخه سواری بین المللی آذربایجان که در شش مرحله و از بیست و سوم تا بیست و هشتم اردیبهشت ماه جاری در استان های آذربایجان شرقی، غربی و اردبیل برگزار شد، تیم پتروشیمی با زمان 41 ساعت و 21 دقیقه و 44 ثانیه اول شد و برای پنجمین بار این عنوان را از آن خود کرد. ا

ین تیم پیش از این و در دوره های بیست و یکم و بیست و سوم تا بیست و پنجم قهرمان این تور شده بود.

پس از این تیم، NSP آلمان با یک دقیقه و 21 ثانیه اختلاف به عنوان دومی دست یافت و میشه ایتالیا با زمان 41 ساعت و 23 دقیقه و 43 ثانیه سوم شد.

تیم های MTN آفریقای جنوبی، سورَن تبریز و آستانه تراک قزاقستان در رده های چهارم تا ششم جای گرفتند.

تور آذربایجان نسبت به دوره گذشته به لحاظ کیفی رشد چشمگیری داشت

همچنین رئیس فدراسیون دوچرخه سواری کشور سطح مسابقات تورآذربایجان را به لحاظ کیفی بهتر از دورهای گذشته دانست و اعتقاد داشت با توجه به عملکرد تیم های شرکت کننده هیچ نتیجه ای از قبل قابل پیش بینی نبود.

علی زنگی آبادی ادامه داد: ششمین دوره تور دوچرخه سواری بین المللی آذربایجان در مقایسه با سالهای گذشته بسیار بهتر برگزار شد چرا که تمامی تیم های شرکت کننده با توجه به اینکه مسابقات به عنوان یکی از رقابت هایی که در بهبود امتیازات آنها برای کسب سهمیه المپیک تاثیرگذار بود، با ترکیبی قدرتمند راهی ایران شده بودند و در کل امکاناتی که در اختیار تیم ها نیز گذاشته شده بود به مراتب نسبت به دورهای گذشته بهتر بود و رضایت شرکت کنندگان را بدنبال داشت.

وی در خصوص وضعیت دوچرخه سواران کشورمان در این دوره از رقابت ها نسبت به سالهای گذشته و عدم کسب مقامهای بیشتر گفت: کسب این نتایج نیز برای ما بسیار ارزشمند بود و در دورهای گذشته تیم های شرکت کننده مثل امسال با تمام توان راهی تور آذربایجان نمی شدند اما در بیست و ششمین دوره شاهد بهبود چشمگیر سطح کیفی مسابقات بودیم و همین امر برایمان بسیار ارزشمند تلقی می شود.

زنگی آبادی در خصوص عملکرد تیم های شرکت کننده از کشورمان اظهار داشت: نمایندگان کشورمان تلاش خود را برای کسب نتایج مناسب در این دوره از مسابقات کردند و ما از این افراد رضایت کامل داریم به طور مثال تیم سورن تبریز در جایگاه پنجم ایستاد که برای این تیم رتبه مناسبی است.

وی با شاره به علت انصراف تیم دانشگاه آزاد پیش از شروع مسابقات گفت: دانشگاه آزاد در فاصله یک روز مانده به مسابقات بنا به دلایلی که برای ما قابل توجیح نیست از حضور در این رقابت ها انصراف داد که قطعا با این تیم به خاطر این اتفاق برخورد می شود.

وی ادامه داد: اگر در فاصله یک هفته مانده به مسابقات انصراف داده بودند ما تیمی دیگر جایگزین آنها می کردیم اما اقدام مسئولان تیم دانشگاه آزاد واقعا دور از انتظار بود.

زنگی آبادی با اشاره به وضعیت امتیازات ایران برای کسب سهمیه المپیک اظهار داشت: حدود پنج روز دیگر امتیازات مشخص می شود اما با توجه به نتایج کسب شده در این رقابت ها فکر می کنم در حال حاضر از ژاپن پیشی گرفته ایم.

در بیست و ششمین دوره تور دوچرخه سواری بین المللی آذربایجان که در شش مرحله و از بیست و سوم تا بیست و هشتم اردیبهشت ماه جاری در استان های آذربایجان شرقی، غربی و اردبیل برگزار شد، تیم پتروشیمی با زمان 41 ساعت و 21 دقیقه و 44 ثانیه اول شد و برای پنجمین بار این عنوان را از آن خود کرد.

ین تیم پیش از این و در دوره های بیست و یکم و بیست و سوم تا بیست و پنجم قهرمان این تور شده بود.

پس از این تیم، NSP آلمان با یک دقیقه و 21 ثانیه اختلاف به عنوان دومی دست یافت و میشه ایتالیا با زمان 41 ساعت و 23 دقیقه و 43 ثانیه سوم شد.

تیم های MTN آفریقای جنوبی، سورَن تبریز و آستانه تراک قزاقستان در رده های چهارم تا ششم جای گرفتند.