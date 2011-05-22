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۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۵۲

کنسرت "همنوازان حصار" در اصفهان برگزار می شود

کنسرت "همنوازان حصار" در اصفهان برگزار می شود

کنسرت گروه موسیقی "همنوازان حصار" با آواز همایون شجریان در تاریخ 8 و 9 خردادماه در اصفهان برگزار می شود.

مدیر برنامه ریزی کنسرت همنوازان حصار با اعلام این خبر در خصوص کم و کیف برگزاری این کنسرت به خبرنگار مهر، گفت : این کنسرت سومین برنامه این گروه موسیقی است که در سالن رودکی شهراصفهان برگزار می شود و بلیت این کنسرت صبح روز سه شنبه سوم خردادماه از طریق اینترنت به فروش می رسد .  

وی در ادامه افزود : کنسرت گروه موسیقی "همنوازان حصار" در دو بخش برگزار می شود به این ترتیب که بخش نخست اجرا در آواز دشتی آغاز و در دستگاه نوا ادامه پیدا می کند و در همین راستا قطعاتی به صورت بداهه نوازی تار و کمانچه و آواز اجرا می شود و در ادامه همین قسمت قطعاتی از آلبوم "نقش خیال" به روی صحنه می رود؛ بخش دوم این کنسرت در چهارگاه آغاز و در ادامه قطعاتی از آلبوم "آب،نان،آواز" اجرا می شود و در بیات اصفهان به پایان می رسد. 

رفیعی در پایان افزود: طبق برنامه ریزی انجام شده بنا داریم در آینده نزدیک همین کنسرت را در ارومیه و تبریز به روی صحنه ببریم و در همین راستا نیمه دوم سال جاری و در فصل پاییز این گروه با رپرتواری جدید در تهران به اجرای برنامه می پردازد.     

کد مطلب 1317757

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