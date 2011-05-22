سخنرانی جلیلی در جمع 20 هزار نفری دانشجویان/ تهیه طومار خطاب به سازمان ملل

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد کاظمیان فر مسئول بسیج دانشجویی دانشگاههای استان تهران و البرز در نشست خبری همایش اسلام و مقاومت و پیروزی که امروز شنبه در سازمان بسیج دانشجویی برگزار شد، به تشریح برنامه های این همایش پرداخت و گفت: بسیج دانشجویی دانشگاه های استان تهران با همکاری دانشگاه های تهران بزرگ همایش بزرگ دانشجویی در راستای حمایت از مردم منطقه با عنوان اسلام و مقاومت و پیروزی روز سوم خرداد در دانشگاه تهران و میدان فلسطین برگزار می کنند.

وی افزود: ما نسبت به مردم مسلمان منطقه وظیفه داریم و باید با حمایت از آنها نهضت های مردمی در منطقه را امیدوار کنیم و لذا اسم این همایش را اسلام، مقاومت و پیروزی قرار دادیم.

کاظمیان فر به بیداری اسلامی در منطقه اشاره کرد و افزود: حرکت اخیر در خاورمیانه و شمال آفریقا از بیداری اسلامی نشات گرفته و با الگوگیری از انقلاب اسلامی در حال پیروز شدن است.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران هم با یک بیداری اسلامی آغاز شد تصریح کرد: با مقاومت مردم کشورمان رژیم پهلوی سقوط کرد و انقلاب اسلامی به پیروزی رسید و لذا این نوید را به مردم منطقه می دهیم که حرکت های آنان به پیروزی خواهد رسید.

کاظمیان فر با اشاره به برگزاری این همایش در روز سوم خرداد گفت: سوم خرداد را به این دلیل انتخاب کردیم که این روز نماد مقاومت مردم ایران است و با نصرت الهی خرمشهر آزاد شد و لذا مردم منطقه نیز باید با الگوگیری از مقاومت مردم ایران نهضتهای خود را به پیروزی برسانند.

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاههای استان تهران و البرز به دیگر برنامه های این همایش اشاره کرد و گفت: در این تجمع بیست هزار نفری دانشجویان با مطالبه گری از مسئولین به دنبال این هستند تا وظیفه خود را به منصه ظهور برسانند و فرمایشات مقام معظم رهبری را عملی کنند.

وی به آزادسازی خرمشهر در روز سوم خرداد نیز اشاره کرد و تاکید کرد: در سوم خرداد و بعد از عملیاتی که 25 روز طول کشید دشمنی که مورد حمایت همه کشورهای غربی بود درمقابل جوانان ایرانی تسلیم شد و نتوانست به اهداف خود برسد و این نکته مهمی است که ملت های منطقه نیز باید به آن توجه داشته باشند و یک بار دیگر به مردم خاورمیانه توصیه می کنیم که تاریخ انقلاب اسلامی را مرور کنند.

کاظمیان فر با بیان اینکه همواره در حرکت های اسلامی سه چیز مهم است، اظهار داشت: حضور مردم، ایدئولوژی و هدایت گری و رهبری سه عنصر مهم در انقلاب ها است که انقلاب اسلامی ایران هر سه مورد آن را دارا بود.

وی همچنین تاکید کرد: دشمن به دنبال منحرف کردن آرمان های انقلاب های مردمی در منطقه است و لذا مردم منطقه باید مواظب باشند تا انقلاب آنها مورد سرقت قرار نگیرد.

مسئول بسیج دانشجویی با بیان اینکه رژیم صهیونیستی در روزهای اخیر جنایات خود علیه مردم فلسطین را شدت داده است، گفت: در این همایش بزرگ دانشجویی دانشجویان بار دیگر حمایت خود را از مردم مظلوم فلسطین اعلام خواهند کرد .

وی همچنین ادامه داد: در این راهپیمایی طوماری را تدارک دیده ایم که خطاب به سازمان ملل است و همچنین از سازمان انتقال خون نیز درخواست کرده ایم تا دانشجویان بتوانند خون را به مردم منطقه اهدا کنند.

کاظمیان فر به سخنرانان این همایش دانشجویی نیز اشاره کرد و افزود: حجت الاسلام علیرضا پناهیان در بخش اول این همایش و به احتمال زیاد دکتر سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز به عنوان سخنران دوم در این همایش شرکت خواهند کرد. همچنین طلاب و دانشجویان خارجی نیز در میدان فلسطین در جمع عظیم دانشجویان سخنرانی خواهند کرد که در پایان این مراسم نیز قطعنامه ای صادر خواهد شد.

همچنین در ادامه این نشست خبری سید مهدی طاهری دبیر همایش اسلام، مقاومت و پیروزی با اشاره به بندهایی از اساسنامه شورای همکاری خلیج فارس، گفت: در این اساسنامه قید شده است که اعضا باید به بقای نظام های سلطنتی کمک کنند اما پیام ما به این کشورها این است که مقاومت همواره در طول تاریخ کارساز بوده و با لطف خداوند این انقلاب ها به پیروزی خواهد رسید.

وی همچنین تصریح کرد: به مناسبت روز سوم خرداد از خانواده های شهدای عملیات بیت المقدس توسط مسئولین لشگری و کشوری تقدیر به عمل خواهد آمد.

همچنین در ادامه این نشست حشمتی مسئول سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاههای استان تهران و البرز با بیان اینکه برگزاری همایش اسلام مقاومت و پیروزی می تواند تلاش آمریکا برای مدیریت تحولات را ناکام کند تصریح کرد:باید از طریق این همایش پیام ایستادگی و مقاومت را به مردم منطقه انتقال دهیم.