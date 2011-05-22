به گزارش خبرگزاری مهر، اکبرصابری نژاد در این باره گفت: فیلم تلویزیونی "آبی مثل آسمان" به مدت یک ماه پیش تولید داشته و از 20 اسفندماه تصویربرداری آن آغاز و پس از 26 روز به اتمام رسیده است.

وی با بیان اینکه این تله فیلم مراحل تدوین را پشت سر می‌گذارد، ابراز امیدواری کرد: پس از گذراندن مراحل تدوین، صداگذاری و موسیقی به مدت یک ماه تله فیلم آبی مثل آسمان آماده پخش خواهد شد.

این تهیه‌کننده با اشاره به بخش‌هایی از داستان این تله فیلم گفت: وکیل جوانی بعد از شکست در پرونده‌ای جزایی متوجه می‌شود که قاضی پرونده شرایطی را برای نقض حکمی که خود داده ایجاد کرده است. در پیگیری که برای علت این موضوع انجام می‌دهد متوجه می‌شود که سرنخ تمام ماجراها به نوجوانی به نام فرزاد باز می‌گردد که در انشاء خود الگویی را برای بسط خوبی در جامعه طراحی کرده است و ...

صابری‌نژاد افزود: در بخش‌های دیگری از این فیلم تلویزیونی نیز تاثیر مهربانی در عین سخت گیری دادگستری در کمک به افراد گرفتار و دارای مشکل به منظور رفع گرفتاری و جلوگیری از سوء ظن و قانون گریزی نیز اشاره شده است.

وی با بیان اینکه در این تله فیلم سعی شده فضاهای مختلف استان اهواز به تصویر کشیده شود، تصریح کرد: شهرهای شوشتر، اهواز، شوش و آبادان از مهمترین لوکیشن‌های این تله فیلم به شمار می‌آیند.

این تهیه‌کننده ضمن اشاره به اینکه در این تله فیلم سعی شده از هنرمندان بومی استفاده شود، اظهار داشت: به غیر از بهزاد فراهانی بقیه بازیگران بومی منطقه هستند. در تولید فیلم تلویزیونی "آبی مثل آسمان" از شاخص‌های بومی بسیاری از جمله لباس، لهجه بختیاری و ... برای ارتباط با مخاطب استفاده شده است.

در این فیلم تلویزیونی علاوه بر بهزاد فراهانی، سلیمه رنگزن، مهدی ساکی، امیر موسوی، حسام باتمانی، مهدی افشار قهرمانی، فاطمه سلیمانی، فرزاد رمضانی و آرین نیاکان به ایفای نقش می‌پردازند.

سایرعوامل تولید این تله فیلم عبارتند از نویسنده و کارگردان: محمد باقری نیکو، مدیر تصویربرداری: افشین علیزاده، صدابردار: علیرضا شیرالی، طراح گریم: مهدی گل افشار، طراح صحنه : فاطمه نایب، مدیر تولید: غلامرضا مزرعه و دستیار اول و برنامه ریز: سید رحمان محمدی.