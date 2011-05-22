عملکرد پزشک خانواده بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد شریعتی با اشاره به برگزاری همایش مراقبتهای بهداشتی اولیه با رویکرد پزشک خانواده، افزود: طراحی و ساختار کلان (پزشکی خانواده، نظام ارجاع، سطح بندی خدمات)، پزشک خانواده و سلامت الکترونیک، پزشک خانواده و سامانه خدمات جامع و همگانی سلامت، کارآیی و اثر بخشی برنامه پزشک خانواده و تاثیر آن بر شاخصهای سلامت عدالت از مهمترین محورهای همایش مراقبتهای بهداشتی اولیه با رویکرد پزشک خانواده است.

وی ادامه داد: پایش و نظارت بر عملکرد پزشک خانواده و نظام ارجاع، تامین مالی و نظام پرداخت، از جمله موضوعاتی است که در این همایش مورد بررسی قرار می گیرد.

شریعتی خاطر نشان کرد: برگزار کنندگان این همایش شامل وزارت بهداشت، وزارت رفاه و دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران هستند و در این همایش امتیاز بازآموزی به دندان پزشکان، داروسازان و سایر گروه های پزشکی ارائه می شود.

همایش مراقبتهای بهداشتی اولیه با رویکرد پزشک خانواده طی روزهای 14 و 15 تیر در سالن همایشهای دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می شود.