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۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۲۸

در همایش مراقبتهای بهداشتی؛

عملکرد پزشک خانواده بررسی می شود

قائم مقام معاون بهداشتی وزارت بهداشت، از بررسی عملکرد برنامه پزشک خانواده در همایش مراقبتهای بهداشتی اولیه با رویکرد پزشک خانواده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد شریعتی با اشاره به برگزاری همایش مراقبتهای بهداشتی اولیه با رویکرد پزشک خانواده، افزود: طراحی و ساختار کلان (پزشکی خانواده، نظام ارجاع، سطح بندی خدمات)، پزشک خانواده و سلامت الکترونیک، پزشک خانواده و سامانه خدمات جامع و همگانی سلامت، کارآیی و اثر بخشی برنامه پزشک خانواده و تاثیر آن بر شاخصهای سلامت عدالت از مهمترین محورهای همایش مراقبتهای بهداشتی اولیه با رویکرد پزشک خانواده است.

وی ادامه داد: پایش و نظارت بر عملکرد پزشک خانواده و نظام ارجاع، تامین مالی و نظام پرداخت، از جمله موضوعاتی است که در این همایش مورد بررسی قرار می گیرد.

شریعتی خاطر نشان کرد: برگزار کنندگان این همایش شامل وزارت بهداشت، وزارت رفاه و دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران هستند و در این همایش امتیاز بازآموزی به دندان پزشکان، داروسازان و سایر گروه های پزشکی ارائه می شود.

همایش مراقبتهای بهداشتی اولیه با رویکرد پزشک خانواده طی روزهای 14 و 15 تیر در سالن همایشهای دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می شود.
کد مطلب 1317764

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