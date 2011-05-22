راستی آزمایی آمار اشتغال همدان را پیگیری می کنم

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در گردهمایی تعاونی‌ها و دهیاران شهرستان بهار اظهار داشت: ایجاد اشتغال پایدار باید مد نظر قرار گیرد.

جعفری با اشاره به آمار ارائه شده در حوزه اشتغال، ادامه داد: حساسیت خوبی در خصوص ایجاد اشتغال مشاهده می‌شود اما گله‌مندی‌های حوزه اشتغال از سوی مردم نشانگر آن است که ایجاد اشتغال در زندگی مردم لمس نمی شود.

اشتغال ایجاد شده باید در زندگی مردم ملموس و عینی باشد

نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی گفت: باید خروجی آمار ارائه شده اشتغال استان همدان در زندگی مردم ملموس و عینی باشد.

وی با اشاره به اینکه اشتغال در بخش مسکن مقطعی است و مستمر نیست، اظهار داشت: باید با ایجاد اشتغال پایدار و افزایش درآمد روستاییان از مهاجرت آنان به حاشیه شهرها جلوگیری کرد.

جعفری با اشاره به قانون پنجم توسعه افزود: توجه به عمران روستا، صنایع تبدیلی و توسعه اشتغال در این برنامه دیده شده است.

ایجاد صنایع تبدیلی در روستاها اولویت باشد

نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه ایجاد صنایع تبدیلی در روستا در برطرف کردن مشکل اشتغال نقش دارد، گفت: باید اشتغال وابسته به کشاورزی ایجاد شود.

معاون فرماندار بهار نیز با بیان اینکه وزارت تعاون از متولیان ایجاد اشتغال در بهار است، گفت: تمام دستگاه‌ها باید برای تحقق این مهم تعامل و همکاری لازم را داشته باشند.

علی‌اکبر سلطانی‌راد گفت: ایجاد اشتغال توسط اداره تعاون مستلزم برنامه‌ریزی اولیه، هماهنگی تعاونی‌ها و سازمان‌های غیردولتی، آموزش و توانمندسازی اعضای تعاونی و توجه به نقش تعاونی‌ها در روستاهاست.

60 درصد جمعیت بهار روستانشین هستند

سلطانی‌راد با بیان اینکه 60 درصد جمعیت شهرستان بهار را روستاییان تشکیل می‌دهند، نقش تعاونی‌ها را در توسعه روستاها مهم ارزیابی کرد و گفت: تعاونی‌ها در ایجاد اشتغال روستایی نقش بسزایی دارند.

معاون فرماندار بهار تأکید کرد: ابعاد موفقیت یا عدم موفقیت تعاونی‌ها باید بررسی شود و در این راستا باید از اساتید دانشگاه، اقتصاددانان، کارشناسان، بانک‌ها و تعاونی‌ها بهره گرفت.