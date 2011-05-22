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۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۱۱

با حضور مدیر عامل فارابی/

مراسم افتتاح دوره آموزشی نقد فیلم بنیاد فارابی برگزار شد

مراسم افتتاح دوره آموزشی نقد فیلم بنیاد فارابی برگزار شد

مراسم افتتاح نخستین دوره کلاس‌های آموزشی مرکز آموزش انتشارات بنیاد سینمایی فارابی با موضوع نقد فیلم با حضور سیداحمد میرعلایی مدیر عامل این بنیاد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد میر علایی در این مراسم که بعد از ظهر شنبه 31 اردیبهشت‌ماه پس از صحبت‌های جعفر گودرزی مدیر روابط عمومی و مشاور مدیرعامل فارابی و سعید افراسیابی مدیر مرکز آموزش انتشارات، در جمع اساتید و دانشجویان این دوره آموزشی گفت: منتقدان سینما می‌توانند نقش مهمی در جهت دهی سینمای کشور برای تعالی و جلوگیری از آسیب‌های احتمالی این حوزه ایفا کنند.

وی ادامه داد: می‌توان با ایجاد فضای مناسب برای رشد نقدهای تاثیرگذار و هدفمند، مانع شکل گیری تولیدات نازل در سینمای کشور شد. حوزه نقد هم اکنون در سینمای کشور به جایگاه مناسب رسیده و در تصمیم گیری مخاطبان برای تماشای آثار نقش ایفا می‌کند.

مدیر عامل بنیاد سینمایی فارابی ضمن تشکر از اساتید این دوره آموزش ادامه داد: ما تلاش می‌کنیم تا در دوره‌های تخصصی به معرفی مقوله سینما و رشته‌های مرتبط با آن در جامعه به مخاطبان و دانشجویان بپردازیم و در این راستا چنین دوره‌هایی را برگزار می‌کنیم.

در ادامه این مراسم نصرت‌الله تابش،علی علایی، منوچهر اکبرلو، آرش خوشخو، وحید اسلامی و امیر قادری در خصوص مباحثی که در این دوره آموزشی تدریس می‌کنند، توضیح دادند.
 

کد مطلب 1317769

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